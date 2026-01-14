Projeto que autoriza fábricas civis de armas no país aguarda votação na CRE

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado (CRE) retoma seus trabalhos em fevereiro, quando têm início as atividades legislativas deste ano. Um dos projetos de lei que estão prontos para análise na comissão é o PL 1.451/2019 , que autoriza a instalação de fábricas civis de armas e munições no Brasil.
O texto também estende a prioridade de compra desses itens — hoje reservada ao governo federal — a órgãos de segurança pública e às Forças Armadas. Além disso, permite que integrantes dessas instituições, como policiais e bombeiros, da ativa ou aposentados, comprem armamentos diretamente dos fabricantes.
O autor da proposta é o senador Flávio Bolsonaro(PL-RJ), que é o presidente da Comissão de Segurança Pública (CSP) da Casa.
Ele argumenta que sua iniciativa "deve ampliar e contribuir para o impulso da indústria de defesa nacional, elevando seus patamares de competitividade, pesquisa, produção, desenvolvimento de tecnologia e excelência, aumentando a capacidade produtiva e tornando o Brasil mais competitivo junto ao mercado externo".
O relator da matéria é o senador Carlos Portinho (PL-RJ).
Outro projeto de lei que aguarda votação na CRE é o PL 1.677/2023 ,do senador Marcio Bittar (União-AC). O textodefine regras e diretrizes sobre como as Forças Armadas e equipes de segurança devem agir em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).
As operações de GLO — que envolvem a participação das Forças Armadas e só podem acontecer por determinação da Presidência da República — estão previstas quando as forças locais não são capazes de, sozinhas, controlarem os casos de grave "perturbação da ordem".
Bittar afirma que seu objetivo é conferir maior proteção jurídica aos agentes públicos que exercem suas funções no âmbito da GLO.
Para o relator da matéria, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), a proposta permite “maior segurança jurídica e melhoria de atuação dos servidores que atuem no âmbito das GLOs”.
Também aguardam votação na CRE os seguintes projetos de lei:
Além disso, a comissão também pode votar projetos de decreto legislativo que se referem a acordos internacionais: