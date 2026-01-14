Vice-prefeito assume Prefeitura de Derrubadas durante férias do prefeito

O vice-prefeito Cristiano Carvalho assumiu interinamente a Prefeitura de Derrubadas desde o dia 12 de janeiro, permanecendo à frente do Executivo Municipal durante o período de férias do prefeito Miro Mulbeier, até o dia 26 de janeiro.

Nesse período, Cristiano Carvalho será responsável pela condução administrativa do município, garantindo a continuidade dos serviços públicos, o andamento das ações em execução e o atendimento às demandas da população. A transição ocorre de forma planejada, assegurando a normalidade das atividades da administração municipal.

O vice-prefeito Cristiano Carvalho destacou a importância da responsabilidade que exercerá temporariamente, reforçando o compromisso com a gestão pública, a organização administrativa e o bom funcionamento dos serviços oferecidos à comunidade de Derrubadas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.