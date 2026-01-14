Quarta, 14 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vice-prefeito assume Prefeitura de Derrubadas durante férias do prefeito

Cristiano Carvalho ficará à frente do Executivo Municipal até o dia 26 de janeiro

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Prefeitura de Derrubadas
14/01/2026 às 13h55 Atualizada em 14/01/2026 às 14h05
Vice-prefeito assume Prefeitura de Derrubadas durante férias do prefeito
(Foto: Ascom / Prefeitura de Derrubadas)

O vice-prefeito Cristiano Carvalho assumiu interinamente a Prefeitura de Derrubadas desde o dia 12 de janeiro, permanecendo à frente do Executivo Municipal durante o período de férias do prefeito Miro Mulbeier, até o dia 26 de janeiro.

Nesse período, Cristiano Carvalho será responsável pela condução administrativa do município, garantindo a continuidade dos serviços públicos, o andamento das ações em execução e o atendimento às demandas da população. A transição ocorre de forma planejada, assegurando a normalidade das atividades da administração municipal.

O vice-prefeito Cristiano Carvalho destacou a importância da responsabilidade que exercerá temporariamente, reforçando o compromisso com a gestão pública, a organização administrativa e o bom funcionamento dos serviços oferecidos à comunidade de Derrubadas.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Saúde pública Há 1 dia

Moradora relata descarte irregular de lixo com animais mortos em Redentora

Situação ocorre no centro da cidade e preocupa pelos riscos à saúde e ao meio ambiente

 (Foto: Ascom / Prefeitura de Três Passos)
Integração Regional Há 1 dia

Prefeitos alinham demandas por melhorias na infraestrutura viária da região

Encontro em Três Passos definiu pautas que serão levadas à Secretaria de Logística e Transportes do Estado.

 (Foto: Divulgação LA+)
Conexão regional Há 2 dias

Obra de ponte em Três Passos fortalecerá a conexão com Tenente Portela

Obra no Rio Turvo melhora a mobilidade regional e impulsiona a economia local

 (Foto: Defesa Civil/Divulgação/Arquivo)
Tempo Severo Há 2 dias

Temporais causam danos em 18 municípios do Rio Grande do Sul

Ventos fortes e chuvas provocam destelhamentos, quedas de árvores e danos à infraestrutura

 (Foto: PRF/Divulgação)
Tempo Severo Há 3 dias

Chuva causa alagamentos, bloqueia estrada, derruba árvores e deixa moradores fora de casa no RS

Houve queda de árvores, destelhamento de casas e alagamentos registrados por moradores e autoridades.

Tenente Portela, RS
31°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 32°
30° Sensação
2.86 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
31° 19°
Segunda
25° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 29 segundos

Projeto cria auxílio para familiares de policial morto em razão do trabalho
Direitos Humanos Há 30 segundos

Estudo aponta mais 365 mil pessoas em situação de rua no Brasil
Tecnologia Há 44 minutos

Tecban acelera expansão do mini Banco24Horas
Geral Há 44 minutos

Enel é multada em R$ 14 milhões por falhas no fornecimento de energia
Política Há 44 minutos

Lula vai se reunir com líderes da União Europeia no Rio de Janeiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,28%
Euro
R$ 6,27 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 554,774,46 +2,89%
Ibovespa
164,491,40 pts 1.55%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6926 (13/01/26)
14
29
40
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3586 (13/01/26)
01
02
06
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias