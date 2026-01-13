Moradora relata descarte irregular de lixo com animais mortos em Redentora

Uma moradora da Rua Ervin Mateus Braun, no centro de Redentora, denuncia o descarte irregular de lixo nas proximidades de sua residência. Segundo o relato, pessoas estariam deixando grandes quantidades de resíduos no local, incluindo materiais em decomposição, como animais mortos.

A prática representa um risco significativo à saúde pública, podendo favorecer a disseminação de doenças e provocar a contaminação do solo e da água. O descarte inadequado de animais mortos também pode atrair vetores de doenças, tornando o ambiente insalubre para os moradores da região.

Diante da situação, é considerada necessária a atuação das autoridades para coibir esse tipo de irregularidade e responsabilizar os envolvidos. Da mesma forma, é destacada a importância da conscientização da população quanto ao descarte correto do lixo e ao respeito ao meio ambiente.