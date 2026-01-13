Terça, 13 de Janeiro de 2026
Prefeitos alinham demandas por melhorias na infraestrutura viária da região

Encontro em Três Passos definiu pautas que serão levadas à Secretaria de Logística e Transportes do Estado.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Prefeitura de Três Passos
13/01/2026 às 09h48
Prefeitos alinham demandas por melhorias na infraestrutura viária da região
(Foto: Ascom / Prefeitura de Três Passos)

A prefeita em exercício de Três Passos, Maria Helena Krummenauer, manteve um importante encontro voltado ao fortalecimento da integração regional e à melhoria da infraestrutura viária. Na segunda-feira, 12 de janeiro, ela recebeu, no Gabinete da Prefeitura de Três Passos, o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli.

Durante a conversa, o gestor de Vista Gaúcha, ciente da agenda já confirmada da prefeita em exercício com o secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costella, solicitou a inclusão, na pauta, de demandas estratégicas para toda a região.

Maria Helena Krummenauer enfatizou a importância das pautas apresentadas e reforçou seu compromisso em defender demandas que impactam diretamente a mobilidade, a economia e a integração regional. A prefeita também confirmou que os temas serão levados à reunião com o secretário estadual.

A agenda na Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul está marcada para quinta-feira, dia 15, e deverá tratar de ações estruturantes essenciais para o futuro da região.

 

 

