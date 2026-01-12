Segunda, 12 de Janeiro de 2026
14°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cirurgia explora lifting facial com cicatriz reduzida

Procedimento minimamente invasivo permite rejuvenescimento facial natural e recuperação rápida, com incisões praticamente imperceptíveis

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
12/01/2026 às 17h54
Cirurgia explora lifting facial com cicatriz reduzida
Divulgação Clínica Belvivere

Cirurgias de lifting facial têm evoluído nos últimos anos, oferecendo resultados estéticos mais naturais e menos invasivos. Entre as técnicas que ganham destaque está o lifting com cicatriz reduzida, que tem chamado atenção de especialistas por seus resultados discretos e naturais.

Segundo a cirurgiã plástica June Favarin, da Clínica Belvivere, localizada em Criciúma (SC), o procedimento combina videocirurgia frontal, lifting do terço médio e lifting cervical com cicatriz reduzida. "O grande diferencial é poder reposicionar músculos e tecidos com incisões pequenas, que ficam escondidas no couro cabeludo ou atrás das orelhas, garantindo um resultado natural e discreto", explica.

Indicada especialmente para pacientes abaixo dos 50 anos que ainda não apresentam flacidez significativa, a abordagem foca em regiões como o terço médio da face, a fronte e o pescoço. De acordo com a cirurgiã, o procedimento envolve pequenas incisões que permitem acesso preciso à musculatura e tecidos da face.

"Na região da fronte e terço médio, utiliza-se a videocirurgia, enquanto o pescoço é tratado por meio de uma pequena incisão abaixo do queixo e outra atrás das orelhas, semelhante à cicatriz da otoplastia. Diferente de técnicas tradicionais, que exigem descolamento extenso da pele, a abordagem com cicatriz reduzida minimiza marcas visíveis e torna a recuperação menos agressiva", reforça a doutora June Favarin.

O lifting facial com cicatriz reduzida permite reposicionar o supercílio, tratar a musculatura da glabela, suavizar rugas entre os supercílios, elevar a maçã do rosto e definir o ângulo cérvico-mental. "O resultado é um rejuvenescimento facial harmonioso, com efeito natural e duradouro", afirma a Dra. June.

Benefícios e cuidados pós-operatórios

Entre os principais benefícios apontados pela cirurgiã plástica, destacam-se a naturalidade do resultado, cicatrizes discretas, recuperação mais rápida, menor risco de complicações e melhora da autoestima.

"O pós-operatório exige cuidados específicos: repouso por pelo menos duas semanas, evitar atividades físicas vigorosas, manter a cabeça elevada e não manipular a região operada. Medicamentos prescritos, acompanhamento médico regular, cuidados com cicatrização e proteção solar são fundamentais para garantir resultados satisfatórios", destaca June.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Enis Yavuz
Sociedade Há 5 dias

Atendimento odontológico beneficia trabalhadores da construção civil

De forma gratuita, Seconci-DF amplia acesso a serviços voltados à saúde bucal no setor

 Motortion/Getty Images
Sociedade Há 1 semana

Dry January incentiva reflexão sobre consumo de álcool

Iniciativa propõe abstinência durante o primeiro mês do ano como forma de rever hábitos e promover bem-estar

 Prensa de Babel
Sociedade Há 4 semanas

Prêmio Prolagos de Jornalismo Ambiental reconhece trabalho de Camila Raupp

Jornalista conquista segundo lugar com episódio do Prensa Podcast sobre saneamento em Búzios, destacando impacto ambiental, relevância pública e re...

 Divulgação/Medplus
Sociedade Há 1 mês

Bebê de 1 ano e 7 meses baleada na cabeça recebe alta

Médicos da Medplus operam bebê baleada na cabeça e ela se recupera bem.

Imagem de Freepik
Sociedade Há 1 mês

Médico da Tribe MD figura entre 1% mais citados no mundo

Levantamento reúne pesquisadores cujas contribuições influenciam diretamente diretrizes clínicas, práticas médicas e decisões em saúde

Tenente Portela, RS
21°
Parcialmente nublado
Mín. 14° Máx. 28°
22° Sensação
1.68 km/h Vento
91% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h51 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
32° 16°
Quarta
33° 17°
Quinta
31° 18°
Sexta
28° 19°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Internacional Há 1 hora

Trump anuncia tarifas de 25% a países que negociarem com Irã
Saúde Há 2 horas

Anvisa aprova novo fármaco com injeção semestral para prevenção do HIV
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova auxílio técnico-financeiro para adaptar casas de pessoas com deficiência
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova criação do Selo Social para entidades de assistência social
Economia Há 3 horas

Teto do seguro-desemprego sobe para R$ 2.518,65 após reajuste

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,00%
Euro
R$ 6,24 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,775,22 +0,02%
Ibovespa
163,150,34 pts -0.13%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6924 (10/01/26)
04
13
49
52
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3584 (10/01/26)
01
02
04
07
08
09
13
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias