Ponte sobre o Rio São Francisco passa a se chamar Hélio Nogueira Lopes

O homenageado foi médico, prefeito, deputado estadual e secretário de Saúde e Serviço Social de Alagoas - Foto: Secom / Prefeitura Municipal de Penedo

Para homenagear o médico e político Hélio Nogueira Lopes, a ponte sobre o Rio São Francisco que interligará os municípios de Penedo (Alagoas) e Neópolis (Sergipe) terá o seu nome. A ponte, que ainda está sendo construída, faz parte da rodovia BR-349.

A Lei 15.339, de 2026 , que estabelece a homenagem, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira (9) e publicada noDiário Oficial da União desta segunda-feira (12).

Nascido em Penedo em 1922, Hélio Nogueira Lopes foi médico pediatra e provedor da Santa Casa de Misericórdia dessa cidade. Também foi prefeito de Penedo, deputado estadual por Alagoas e secretário de Saúde e Serviço Social do estado. Ele faleceu em 2020.

Projeto de lei

A lei que dá o nome de Lopes a essa ponte teve origem no PL 1.572/2024 , projeto de lei apresentado pelo deputado federal Luciano Amaral (PSD-AL).

Após ser aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto foi analisado no Senado, onde recebeu em 2 de dezembro parecer favorável na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) . O relator da proposta na CI foi o senador Renan Calheiros (MDB-AL).

— A atribuição do nome de Hélio Nogueira Lopes à ponte que interligará Penedo a Neópolis busca, sem dúvida, reconhecer a sua trajetória de intensa dedicação ao serviço público e à comunidade, em especial no município de Penedo — afirmou Renan na ocasião.