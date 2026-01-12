Redes sociais do Senado tiveram mais de 300 milhões de visualizações em 2025

Maior parte das visualizações foi no perfil do Senado Federal no Instagram - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado

Os perfis do Senado Federal nas redes sociais somaram mais de 300 milhões de visualizações em 2025, segundo dados de alcance e engajamento. Desse total, mais de 250 milhões ocorreram no Instagram.

A soma de seguidores das contas em que o Senado está presente (Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, X, Kwai, WhatsApp, Telegram, Threads e Bluesky) chegou a 8.057.847 em 2025. Somente no Instagram, foram conquistados 204 mil novos seguidores.

Alguns tópicos atraíram atenção especial do público. Postagens relacionadas a direitos da mulher, das pessoas com deficiência e do trabalhador ficaram entre os assuntos que mais interessaram o público, com maior volume de curtidas, compartilhamentos e comentários.

Com conteúdos variados sobre atividade legislativa e atualizações das leis, o último ano teve um total de 153 vídeos produzidos e 784 cards divulgados nas dez redes em que o Senado está presente.

Esses números são somente dos perfis identificados como “Senado Federal”. Outros órgãos da Casa possuem redes próprias. A TV Senado, por exemplo, tem canal no YouTube com 1,8 milhão de inscritos e quase meio milhão de seguidores no TikTok.

Já o Instagram daAgência Senado ( www.instagram.com/agenciasenado ) publica diariamente conteúdo jornalístico sobre as atividades legislativas e institucionais do Senado. Em 2025 foram quase 800 postagens e mais de 4,5 milstories (publicações temporárias de fotos, vídeos e textos).

Para conhecer todas as redes do Senado Federal e acompanhar as publicações, acesse www12.senado.leg.br/institucional/redes-sociais .

Alice Haraguchi sob supervisão de Tadeu Sposito