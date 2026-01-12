Segunda, 12 de Janeiro de 2026
Senadores celebram prêmios do cinema brasileiro no Globo de Ouro

O cinema brasileiro conquistou destaque internacional no Globo de Ouro 2026 com o filmeO Agente Secreto. Dirigida por Kleber Mendonça Filho, a obra...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
12/01/2026 às 13h18
O ator Wagner Moura em cena do filme 'O Agente Secreto' - Foto: Divulgação

O cinema brasileiro conquistou destaque internacional no Globo de Ouro 2026 com o filmeO Agente Secreto. Dirigida por Kleber Mendonça Filho, a obra foi premiada na noite de domingo (11) como melhor filme em língua não inglesa e garantiu ainda o reconhecimento de Wagner Moura, vencedor do prêmio de melhor ator em filme de drama.

A conquista repercutiu entre os senadores, que celebraram o alcance global da produção nacional e o simbolismo do prêmio para a cultura brasileira. A senadora Teresa Leitão (PT-PE), presidente da Comissão de Educação e Cultura (CE), destacou o significado da premiação para o país e, em especial, para Pernambuco.

— Para todo o Brasil, e especialmente para nós de Pernambuco, a premiação do Globo de Ouro foi muito significativa e muito emocionante — disse a senadora à Rádio Senado.

Para ela, o reconhecimento internacional comprova a força do cinema nacional.

— Premiar o diretor Kleber Mendonça e o ator Wagner Moura é um sinal da vitalidade do audiovisual brasileiro — avaliou.

Teresa Leitão também associou o cinema à preservação da memória histórica, ao lembrar que tanto o filme premiado do ano passado no Globo de Ouro (Ainda Estou Aqui, de Walter Salles) quanto o eleito deste ano,O Agente Secreto, “relatam fatos da nossa história que não podem ser esquecidos”.

Outros senadores também celebraram o prêmio por meio de postagens em redes sociais.

Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, exaltou a trajetória do ator baiano. “O baiano tem o molho e também o Globo de Ouro! Parabéns, Wagner Moura, pelo prêmio de melhor ator no @goldenglobes. O menino que saiu da Bahia ganhou o mundo! Você é orgulho pro #Brasil!”, comemorou.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) destacou o reconhecimento do filme e seu papel como registro histórico. “O reconhecimento do filmeO Agente Secretoé motivo de orgulho para todo o Brasil! Essa vitória mostra a força do cinema como instrumento de memória. Relembrar o que vivemos na ditadura militar é essencial para proteger a democracia e garantir que a história não se repita”, ressaltou.

O senador Humberto Costa (PT-PE) celebrou a conquista nas duas categorias. “Que espetáculo, Brasil. Parabéns a O Agente Secreto, a Kleber Mendonça Filho, a Wagner Moura pela histórica vitória em duas categorias do Globo de Ouro. Viva o cinema nacional!”, comemorou.

Para o senador Rogério Carvalho (PT-SE), a premiação representa o papel transformador da cultura. “Wagner Moura, no Globo de Ouro, é vitória da cultura brasileira e do cinema que pensa, questiona e transforma. Arte não é luxo, é identidade, crítica social e voz do povo. O Brasil mostra ao mundo que cultura forte também é projeto de país”, declarou.

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) ressaltou o reconhecimento internacional. “Wagner Moura conquista o Globo de Ouro como melhor ator porO Agente Secreto, também premiado, marcando um feito para o cinema brasileiro no cenário global. É o reconhecimento de um trabalho de alto nível e mais um motivo de orgulho para o cinema brasileiro no exterior”, escreveu.

A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) também comemorou. “A vitória de Wagner Moura e do filmeO Agente Secretono Globo de Ouro é motivo de orgulho para o Brasil. Reconhecimento que valoriza nossa arte, nossa cultura e a força do cinema brasileiro no mundo. Parabéns a toda a equipe!”, pontuou.

O senador Paulo Paim (PT-RS) associou a conquista à defesa de valores democráticos e dos direitos humanos. “Viva o cinema brasileiro! A arte como resistência da memória e da verdade. Arte que também mostra que a vida é a razão maior da existência e que, sim, é preciso respeitar os direitos humanos. Para que nunca mais ocorram tempos sombrios em nosso país. Parabéns ao diretor Kleber Mendonça Filho, ao ator Wagner Moura e a toda a equipe do filme”, destacou.

Já o senador Angelo Coronel (PSD-BA) enfatizou o orgulho baiano. “O prêmio de melhor ator de drama no @goldenglobes para o baiano Wagner Moura é mais uma confirmação de que o cinema brasileiro merece cada vez mais respeito. E a #Bahia? A Bahia é puro orgulho! Deus me livre de não ser baiano!”, brincou.

A senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) celebrou as duas conquistas. “Sensacional!O Agente Secretoganhou o Globo de Ouro como melhor filme de língua não inglesa, e Wagner Moura como melhor ator em filme de drama. Viva o cinema brasileiro! Viva o Brasil!”, comentou.

A senadora Leila Barros (PDT-DF) destacou o impacto cultural da vitória. “O cinema brasileiro brilhou no Globo de Ouro. Wagner Moura venceu como melhor ator de drama porO Agente Secretoe mostrou ao mundo a força da nossa cultura. Viva o cinema nacional. Viva o Brasil que emociona e inspira”, afirmou.

O senador Weverton (PDT-MA) ressaltou o protagonismo nordestino. “Parabéns, Wagner Moura, pelo Globo de Ouro de melhor ator! Um orgulho imenso ver um ator nordestino ganhando o mundo com uma atuação tão forte emO Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, filme que também levou o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa. O cinema brasileiro vive uma fase incrível, mostrando nosso talento, nossa cultura e nossas histórias para o mundo. Orgulho do Brasil!”, resumiu.

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) também celebrou as trajetórias do ator e do diretor. “De Salvador para o mundo, Wagner Moura acaba de levar o Globo de Ouro de melhor ator em drama! Parabéns, Wagner, por representar o Brasil com tanta verdade. E parabéns também ao diretor Kleber Mendonca Filho, por conduzir essa história com sensibilidade, força e visão. Quando talento encontra direção, o resultado atravessa fronteiras. Nosso baiano tem o molho, tem história e agora tem Globo de Ouro! Que orgulho ver o cinema brasileiro brilhando assim”, enfatizou.

Por sua vez, o senador Marcelo Castro (MDB-PI) classificou a vitória como histórica e destacou o reconhecimento a Wagner Moura. “Uma atuação poderosa, que nos enche de orgulho. Parabéns!”, citou.

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo no Congresso, também ressaltou o caráter histórico da conquista. “Histórico! O cinema brasileiro mostrando mais uma vez a sua força. Vamos comemorar de pé, porqueO Agente Secretovenceu o Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa. É motivo de orgulho. Estamos vendo nossa cultura, nossa criatividade e nossas histórias ganhando o mundo”, relatou.

O filmeO Agente Secretoconta a história de um professor universitário perseguido durante a ditadura militar brasileira, em 1977. Ameaçado de morte, o personagem vivido por Wagner Moura busca refúgio no Recife, onde reencontra o filho e tenta fugir dos perseguidores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
