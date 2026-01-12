Obra de ponte em Três Passos fortalecerá a conexão com Tenente Portela

O prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, assinou na última sexta-feira, 9, as ordens de início para duas importantes obras de infraestrutura viária que beneficiarão diretamente a região. As intervenções visam aprimorar a segurança e a mobilidade, com destaque para a construção da Ponte Intermunicipal sobre o Rio Turvo, na Linha Navegantes, que fortalecerá a ligação entre Três Passos e Tenente Portela.

Com um investimento de R$ 3.235.385,19 e prazo de conclusão de 240 dias, a nova ponte será fundamental para a integração entre os dois municípios, especialmente para o escoamento da produção agropecuária e o desenvolvimento econômico regional. Embora a obra seja realizada em Três Passos, o impacto será diretamente sentido pelos moradores e produtores de Tenente Portela, que dependem dessa conexão para o transporte de produtos e serviços.

Além da ponte sobre o Rio Turvo, outra obra, a construção de uma nova ponte sobre o Rio Erval Novo, na Linha Erval Novo, também foi autorizada, com investimento de R$ 765.360,17. Esta intervenção visa melhorar a segurança e a fluidez do tráfego nas áreas rurais de Três Passos, com um prazo de execução de 120 dias.

As obras serão realizadas pela empresa AS Built Engenharia Ltda, com recursos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com foco na prevenção de riscos e na criação de uma malha viária mais resistente a eventos climáticos. A empresa começará, nos próximos dias, a instalação de sinalização provisória nos locais de intervenção, garantindo a continuidade do tráfego com segurança durante a execução das obras.

O prefeito Arlei Tomazoni ressaltou que as novas pontes representam um avanço crucial para o desenvolvimento regional, não só em Três Passos, mas também para o município vizinho de Tenente Portela. O ato de assinatura contou com a presença de diversas autoridades locais, como o secretário de Transportes, Claudemir Senker, a coordenadora da Defesa Civil, Cristiane Bertaluci, e a presidente da Câmara Municipal, Maria Helena Krummenauer. A fiscalização das obras ficará sob a responsabilidade da engenheira civil Pauline do Amaral Rosa.