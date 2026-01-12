Segunda, 12 de Janeiro de 2026
14°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Obra de ponte em Três Passos fortalecerá a conexão com Tenente Portela

Obra no Rio Turvo melhora a mobilidade regional e impulsiona a economia local

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações LA+
12/01/2026 às 11h19
Obra de ponte em Três Passos fortalecerá a conexão com Tenente Portela
(Foto: Divulgação LA+)

O prefeito de Três Passos, Arlei Tomazoni, assinou na última sexta-feira, 9, as ordens de início para duas importantes obras de infraestrutura viária que beneficiarão diretamente a região. As intervenções visam aprimorar a segurança e a mobilidade, com destaque para a construção da Ponte Intermunicipal sobre o Rio Turvo, na Linha Navegantes, que fortalecerá a ligação entre Três Passos e Tenente Portela.

Com um investimento de R$ 3.235.385,19 e prazo de conclusão de 240 dias, a nova ponte será fundamental para a integração entre os dois municípios, especialmente para o escoamento da produção agropecuária e o desenvolvimento econômico regional. Embora a obra seja realizada em Três Passos, o impacto será diretamente sentido pelos moradores e produtores de Tenente Portela, que dependem dessa conexão para o transporte de produtos e serviços.

Além da ponte sobre o Rio Turvo, outra obra, a construção de uma nova ponte sobre o Rio Erval Novo, na Linha Erval Novo, também foi autorizada, com investimento de R$ 765.360,17. Esta intervenção visa melhorar a segurança e a fluidez do tráfego nas áreas rurais de Três Passos, com um prazo de execução de 120 dias.

As obras serão realizadas pela empresa AS Built Engenharia Ltda, com recursos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com foco na prevenção de riscos e na criação de uma malha viária mais resistente a eventos climáticos. A empresa começará, nos próximos dias, a instalação de sinalização provisória nos locais de intervenção, garantindo a continuidade do tráfego com segurança durante a execução das obras.

O prefeito Arlei Tomazoni ressaltou que as novas pontes representam um avanço crucial para o desenvolvimento regional, não só em Três Passos, mas também para o município vizinho de Tenente Portela. O ato de assinatura contou com a presença de diversas autoridades locais, como o secretário de Transportes, Claudemir Senker, a coordenadora da Defesa Civil, Cristiane Bertaluci, e a presidente da Câmara Municipal, Maria Helena Krummenauer. A fiscalização das obras ficará sob a responsabilidade da engenheira civil Pauline do Amaral Rosa.






■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Defesa Civil/Divulgação/Arquivo)
Tempo Severo Há 4 horas

Temporais causam danos em 18 municípios do Rio Grande do Sul

Ventos fortes e chuvas provocam destelhamentos, quedas de árvores e danos à infraestrutura

 (Foto: PRF/Divulgação)
Tempo Severo Há 17 horas

Chuva causa alagamentos, bloqueia estrada, derruba árvores e deixa moradores fora de casa no RS

Houve queda de árvores, destelhamento de casas e alagamentos registrados por moradores e autoridades.

 (Foto: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela)
Tenente Portela Há 3 dias

Tenente Portela: Administração Municipal vistoria obras do ginásio em Perpétuo Socorro

Após uma breve interrupção no cronograma devido aos feriados de fim de ano, as equipes de trabalho retornaram ao canteiro de obras.

 (Fotos: Viatec)
Vandalismo Há 3 dias

Vândalos derrubam postes e deixam comunidade de Pedro Garcia sem internet em Braga/RS

O ato de vandalismo interrompeu os serviços de internet na comunidade de Pedro Garcia, no município de Braga.

 (Foto: Ascom/Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco)
Coronel Bicaco Há 3 dias

Coronel Bicaco: Município viabiliza a participação de crianças e adolescentes carentes em Núcleo Formador de Atletas

O investimento do Poder Executivo garantirá a participação gratuita de crianças e adolescentes carentes no projeto.

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 14° Máx. 28°
25° Sensação
1.9 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h51 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
32° 16°
Quarta
33° 17°
Quinta
31° 18°
Sexta
28° 19°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 2 minutos

Outsourcing de impressão cresce com seletividade em 2026
Senado Federal Há 2 minutos

Redes sociais do Senado tiveram mais de 300 milhões de visualizações em 2025
Senado Federal Há 2 minutos

Autorizada doação de helicópteros da PF e da Marinha ao Paraguai e ao Uruguai
Tecnologia Há 18 minutos

Curso ensina como utilizar IA para impulsionar empresas e otimizar processos
Tecnologia Há 48 minutos

Período chuvoso acende alerta para a dengue no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,844,28 +1,08%
Ibovespa
163,309,63 pts -0.04%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6924 (10/01/26)
04
13
49
52
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3584 (10/01/26)
01
02
04
07
08
09
13
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias