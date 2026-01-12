Temporais causam danos em 18 municípios do Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul registrou danos em 18 municípios devido aos temporais que atingiram o estado desde sexta-feira (9), conforme boletim divulgado pela Defesa Civil estadual neste domingo (11). As ocorrências incluem principalmente destelhamentos de residências, quedas de árvores, prejuízos em galpões e bloqueios de vias. A atualização mais recente do levantamento, que inicialmente indicava 16 municípios afetados, incluiu Lajeado como mais uma localidade atingida pelos fortes ventos e chuvas.

Entre os municípios afetados, Caçapava do Sul, Cruzeiro do Sul e Fortaleza dos Valos sofreram danos nos telhados de casas, enquanto em localidades como Itaara e Pantano Grande a queda de árvores sobre vias públicas dificultou a circulação. Em Mato Leitão, três residências foram parcialmente destelhadas, e uma teve o telhado totalmente danificado. Também foram registrados danos em casas e quedas de postes em Minas do Leão, além de destelhamentos em Parobé, onde cerca de 30 residências foram atingidas.

Outros municípios como São Pedro do Sul, Soledade e Venâncio Aires relataram a queda de árvores e danos em casas, com algumas vias urbanas bloqueadas por galhos e troncos caídos. Lajeado e Santa Maria também tiveram problemas com quedas de árvores, e em São Vicente do Sul, algumas residências foram atingidas pela intempérie.

Os dados meteorológicos apontam que os maiores acumulados de chuva em 24 horas foram registrados em Formigueiro, com 59 milímetros, e Itatiba do Sul, com 36,4 milímetros. As rajadas de vento mais intensas atingiram 74 km/h em São Francisco de Paula e 60,1 km/h em Santa Vitória do Palmar, contribuindo para o agravamento dos danos.

A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta os moradores a tomarem precauções, especialmente em áreas mais afetadas, até que a situação seja totalmente controlada.