Chuva causa alagamentos, bloqueia estrada, derruba árvores e deixa moradores fora de casa no RS

A chuva que atingiu parte do Rio Grande do Sul entre esta sexta-feira (9) e sábado (10) causou transtornos em cidades do interior e da Região Metropolitana de Porto Alegre. Houve queda de árvores, destelhamento de casas e alagamentos registrados por moradores e autoridades. Veja todos os danos listados pela Defesa Civil abaixo.

De acordo com meteorologistas da Climatempo, um ciclone extratropical está em atuação sobre o estado neste sábado (10) e deve manter condições para temporais generalizados, rajadas de vento intensas e risco de granizo.

Por volta das 20h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou ser acionada para ajudar na retirada de uma árvore que caiu sobre a estrada na BR-158, entre Itaara e Santa Maria. A rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada, mas foi liberada ainda durante a noite.

Em Candelária, na Região dos Vales, a pancada de chuva causou alagamentos em diversos pontos da cidade, inclusive em residências. Não há registro de moradores que tenham deixado suas casas. Veja abaixo.

Cidades da Região Norte do estado sofreram principalmente com os fortes ventos. Em Lagoa Vermelha, cinco residências foram danificadas após a queda de uma árvore. Os moradores precisaram ser realocados.

Em Soledade, o Corpo de Bombeiros distribuiu lonas para cinco famílias que tiveram danos nos telhados das casas. A corporação também foi acionada para o mesmo tipo de atendimento em Frederico Westphalen.

Em Victor Graeff, uma árvore caiu e bloqueou a RS-223. Já em Vila Maria, uma casa ficou destelhada e galhos interromperam estradas da região. Não-Me-Toque também registrou quedas de árvores em ruas da cidade.

Localidades de Venâncio Aires, no interior do Rio Grande do Sul, registraram queda de granizo na tarde desta sexta-feira (9). O fenômeno ocorreu após a Defesa Civil do estado emitir um alerta para tempestades severas na região, com previsão de granizo grande e rajadas intensas de vento.

O aviso foi enviado via sistema "cell broadcast", uma ferramenta usada em casos de desastres severos e extremos. A tecnologia utiliza a rede de telefonia para emitir alertas gratuitos, com mensagem de texto e aviso sonoro, que suspendem o uso do aparelho. O alerta para a região de Venâncio Aires tinha validade até as 15h50.

Estragos causados pela chuva de sexta-feira (9):

As informações são da Defesa Civil do RS.

1.Cruzeiro do Sul: casas com danos nos telhados (9/1 - 23h09);

2.Caçapava do Sul: casas com telhas danificadas. (10/1 - 8h26);

3.Fortaleza Dos Valos: danos em alguns galpões e residências (9/1 - 19h44);

4.Itaara: queda de árvore na BR-158, entre Itaara e Santa Maria (9/1 - 19h52);

5.Lagoa Vermelha: danos em uma residência. (10/1 - 9h15);

6.Mato Leitão: danos nos telhados de três residências parcialmente e uma residência com o telhado totalmente danificado (10/01- 9h32);

7.Minas do Leão: cinco casas alagadas, duas com telhados danificados e postes caídos (9/1 - 23h11);

8.Pantano Grande: danos em telhados de duas residências (9/1 - 23h35);

9.Parobé: árvores caídas e danos em telhados de 30 residências (9/1 - 20h04);

10.Rio Pardo: Reportou danos em 2 residências. (9/1 - 23h48)

11.Santa Maria: danos em residências e queda de árvores. (9/1 - 19h00)

12.São Pedro do Sul: residência atingida por árvore, restando danos no telhado (9/1 - 19h39);

13.São Vicente do Sul: danos em casas. (9/1 - 19h39)

14.Soledade: danos em residências e queda de árvores. (10/1 - 13h21);

15.Venâncio Aires: três arvores caídas em via urbana e quatro casas com danos nos telhados (9/1 - 23h15);

16.Vila Maria: danos no telhado de residência, estradas bloqueadas por galhos e árvores, falta de energia elétrica e rompimento de cabos de redes de telecomunicações (9/1 - 21h13).















■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.











