Tenente Portela: Administração Municipal vistoria obras do ginásio em Perpétuo Socorro

Na manhã desta sexta-feira, 9 de janeiro, o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, acompanhado pelos secretários Salete Sala (Planejamento e Políticas Estruturantes) e Paulo Farias (Administração e Comunicação Social), realizou uma visita técnica às obras de construção do ginásio de esportes da comunidade de Perpétuo Socorro.

Após uma breve interrupção no cronograma devido aos feriados de fim de ano, as equipes de trabalho retornaram ao canteiro de obras. A gestão municipal destacou que o objetivo é imprimir ritmo acelerado aos serviços para garantir a entrega do espaço o mais breve possível.