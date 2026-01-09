Tenente Portela: Administração Municipal vistoria obras do ginásio em Perpétuo Socorro

Na manhã desta sexta-feira, 9 de janeiro, o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, acompanhado pelos secretários Salete Sala (Planejamento e Políticas Estruturantes) e Paulo Farias (Administração e Comunicação Social), realizou uma visita técnica às obras de construção do ginásio de esportes da comunidade de Perpétuo Socorro.
Após uma breve interrupção no cronograma devido aos feriados de fim de ano, as equipes de trabalho retornaram ao canteiro de obras. A gestão municipal destacou que o objetivo é imprimir ritmo acelerado aos serviços para garantir a entrega do espaço o mais breve possível.
O novo centro esportivo representa um avanço significativo para o lazer e a integração da comunidade. O investimento total é de R$ 589 mil, viabilizado através de uma parceria entre os governos Federal e Municipal. São R$ 483 mil oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Gomes (Republicanos) e o restante é contrapartida da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
O ginásio suprirá uma demanda histórica da localidade, oferecendo uma infraestrutura moderna para a prática de esportes, eventos comunitários e atividades de integração social, melhorando a qualidade de vida da população rural.
