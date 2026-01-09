Projeto estabelece objetivos para as ações do Dia Nacional da Diálise

O Senado pode analisar neste ano o PL 3.354/2025 , projeto de lei que cria objetivos para as ações desenvolvidas no Dia Nacional da Diálise, que é comemorado anualmente na última quinta-feira de agosto.
A diálise é um tratamento médico que substitui artificialmente a função dos rins, removendo toxinas, excesso de líquidos, sal e resíduos do sangue quando os rins não funcionam bem.
Entre os objetivos que a proposta estabelece para as ações do Dia Nacional da Diálise estão: :
O projeto é de autoria da deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ). O texto está na fase final de análise naquela Casa e deve ser encaminhada ao Senado já no primeiro semestre deste ano.
Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), em 2023 cerca de 150 mil pessoas faziam terapia renal substitutiva no país.
"Essa realidade impõe a necessidade de políticas públicas claras que otimizem a assistência e promovam a saúde renal", afirma a deputada.
Lurya Rocha, sob supervisão de Augusto Castro, com Agência Câmara.