Projeto estabelece objetivos para as ações do Dia Nacional da Diálise

A diálise substitui artificialmente a função dos rins, quando estes não funcionam bem - Foto: Foto: Jader Paes / Ag. Pará

O Senado pode analisar neste ano o PL 3.354/2025 , projeto de lei que cria objetivos para as ações desenvolvidas no Dia Nacional da Diálise, que é comemorado anualmente na última quinta-feira de agosto.

A diálise é um tratamento médico que substitui artificialmente a função dos rins, removendo toxinas, excesso de líquidos, sal e resíduos do sangue quando os rins não funcionam bem.

Entre os objetivos que a proposta estabelece para as ações do Dia Nacional da Diálise estão: :

garantir a universalização de acesso às diferentes modalidades de terapia renal e a medicamentos;

promover a educação permanente dos profissionais de saúde;

incentivar o desenvolvimento de projetos estratégicos para incorporação de tecnologias no tratamento da doença renal.

O projeto é de autoria da deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ). O texto está na fase final de análise naquela Casa e deve ser encaminhada ao Senado já no primeiro semestre deste ano.

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), em 2023 cerca de 150 mil pessoas faziam terapia renal substitutiva no país.

"Essa realidade impõe a necessidade de políticas públicas claras que otimizem a assistência e promovam a saúde renal", afirma a deputada.

Lurya Rocha, sob supervisão de Augusto Castro, com Agência Câmara.