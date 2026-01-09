Sexta, 09 de Janeiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto do Senado que cria incentivos ao setor do cacau é transformado em lei

Foi transformado em lei o projeto do Senado que busca incentivar o setor cacaueiro do país: a Lei 15.337, de 2026 , determina o estímulo aos inves...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
09/01/2026 às 16h43
Projeto do Senado que cria incentivos ao setor do cacau é transformado em lei
A nova lei promove alterações na Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade - Foto: Seagri-BA

Foi transformado em lei o projeto do Senado que busca incentivar o setor cacaueiro do país: a Lei 15.337, de 2026 , determina o estímulo aos investimentos em pesquisa, ao aprimoramento da cadeia produtiva e ao consumo de chocolate — inclusive na merenda escolar. Também está prevista uma linha de crédito pública para produtores de cacau.

A lei foi publicada noDiário Oficial da Uniãodesta sexta-feira (9). As iniciativas que ela prevê foram inseridas na Política Nacional de Incentivo à Produção de Cacau de Qualidade .

A nova norma teve origem no PL 4.107/2019 , projeto de lei do senador Angelo Coronel (PSD-BA). O projeto foi aprovado pelo Senado em 2020 e pela Câmara dos Deputados em 2025.

Vetos

Ao sancionar o projeto (transformando-o em lei), a Presidência da República vetou dois trechos do texto.

Um dos itens retirados tratava da criação de um fundo nacional de apoio a pesquisa, extensão agrícola e promoção do cacau. De acordo com o governo, esse trecho seria inconstitucional e contrário ao interesse público, por ir contra o equilíbrio financeiro e orçamentário.

Outro trecho vetado foi o que estabelecia novas atribuições para a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), como planejamento estratégico quinquenal para o setor. Para o governo, as competências e os recursos humanos e financeiros dessa comissão devem ser estabelecidos em atos infralegais do Ministério da Agricultura e Pecuária — ao qual a Ceplac é vinculada.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A diálise substitui artificialmente a função dos rins, quando estes não funcionam bem - Foto: Foto: Jader Paes / Ag. Pará
Senado Federal Há 13 minutos

Projeto estabelece objetivos para as ações do Dia Nacional da Diálise

O Senado pode analisar neste ano o PL 3.354/2025 , projeto de lei que cria objetivos para as ações desenvolvidas no Dia Nacional da Diálise, que é...

 Com a equiparação, os aquicultores poderiam ter os benefícios de políticas agrícolas, como crédito diferenciado - Foto: Renato Araújo/Agência Brasília
Senado Federal Há 2 horas

Senado pode analisar projeto de equiparação de aquicultor a produtor rural

O Senado pode analisar em 2026 o projeto de lei que equipara a aquicultura à atividade agropecuária ( PL 4.162/2024 ). O objetivo é incluir os aqui...

 Relatado por Jean Paul Prates, texto havia sido aprovado pela CAE em dezembro de 2022 - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Punição para abuso de ações judiciais contra concorrência volta ao Senado

O projeto de lei que considera infração o exercício abusivo do direito de petição ou de ação judicial com o objetivo de prejudicar a concorrência d...

 O relatório será alimentado por órgãos estaduais e municipais de atendimento à mulher - Foto: Alexandre Carvalho/Governo de São Paulo
Senado Federal Há 3 horas

Brasil terá relatório bienal com dados sobre violência contra mulheres

O Brasil passará a divulgar, a cada dois anos, dados oficiais sobre a violência contra as mulheres. A medida está prevista na Lei 15.336, de 2026 ,...

 Data relembra estreia dos quadrinhos no Brasil com a publicação de Nhô Quim, do quadrinista Angelo Agostini - Foto: Reprodução
Senado Federal Há 3 horas

Dia do Quadrinho Nacional pode virar lei em 2026

Comemorado em 30 de janeiro, o Dia do Quadrinho Nacional deve ganhar caráter oficial em 2026. Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados já...

Tenente Portela, RS
34°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 34°
37° Sensação
4 km/h Vento
46% Umidade
100% (5.39mm) Chance chuva
05h49 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
20° 17°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 16°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 11 minutos

Constância nos cuidados é fator associado à saúde dos cabelos
Senado Federal Há 11 minutos

Projeto estabelece objetivos para as ações do Dia Nacional da Diálise
Economia Há 11 minutos

Fazenda comemora IPCA de 4,26% e projeta menor inflação do Plano Real
Internacional Há 11 minutos

Ação de Trump nas Américas favorece Putin na Ucrânia, diz historiador
Tecnologia Há 46 minutos

Cegonha integra Mastercard e projeta avanço bilionário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,44%
Euro
R$ 6,24 -0,55%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,405,65 -0,73%
Ibovespa
163,650,60 pts 0.44%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6922 (08/01/26)
16
26
36
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3582 (08/01/26)
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
16
18
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias