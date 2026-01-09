Sexta, 09 de Janeiro de 2026
Vândalos derrubam postes e deixam comunidade de Pedro Garcia sem internet em Braga/RS

O ato de vandalismo interrompeu os serviços de internet na comunidade de Pedro Garcia, no município de Braga.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Viatec
09/01/2026 às 11h33
(Fotos: Viatec)

Na manhã desta sexta-feira, 09 de janeiro de 2026, logo no início do dia, um ato de vandalismo interrompeu os serviços de internet na comunidade de Pedro Garcia, no município de Braga.

Indivíduos ainda não identificados depredaram e derrubaram postes de propriedade da empresa VIATEC TELECOM, causando danos significativos à infraestrutura de telecomunicações. Como consequência, diversos usuários da comunidade ficaram sem acesso à internet, serviço essencial tanto para atividades profissionais quanto para o uso doméstico.

 

Além dos transtornos enfrentados pela população local, o ato criminoso gerou prejuízos relevantes à operadora, que precisará realizar a substituição dos equipamentos danificados e a reconstrução da rede afetada.

A VIATEC informa que já está tomando todas as providências cabíveis, incluindo o registro de ocorrência policial, com o objetivo de identificar e responsabilizar os autores do vandalismo. Equipes técnicas também foram mobilizadas para restabelecer o serviço no menor prazo possível, priorizando a segurança e a qualidade da operação.

A empresa lamenta o ocorrido, reforça seu compromisso com a comunidade atendida e pede a colaboração da população para que qualquer informação que auxilie na identificação dos responsáveis seja comunicada às autoridades competentes.


(Foto: Viatec)





