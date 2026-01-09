Coronel Bicaco: Município viabiliza a participação de crianças e adolescentes carentes em Núcleo Formador de Atletas

Em ato realizado na tarde de quarta-feira (7/1), no gabinete do Centro Administrativo, foi firmado o Termo de Fomento nº 01/2026. Esse documento determina que o Município pagará R$ 48 mil à RZ Sports – Agenciamento e Formação Esportiva LTDA. O repasse ocorrerá em 12 parcelas.

O investimento do Poder Executivo garantirá a participação gratuita de crianças e adolescentes carentes no projeto. As vagas são destinadas a indivíduos de seis anos completos a 18 anos incompletos. A comprovação da situação de vulnerabilidade socioeconômica de cada participante do projeto será feita mediante estudo social promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

As crianças e adolescentes também precisam estar regularmente matriculados na rede pública de ensino, manter frequência e rendimento escolar, possuir inscrição no Cadastro Único e estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Os treinamentos acontecerão três vezes por semana, no período matutino ou vespertino, no Estádio Municipal. Para preservar o vínculo, o beneficiário deverá comparecer a, no mínimo, duas atividades na semana. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) fiscalizará a execução do Termo de Fomento.

Segundo o prefeito Arleu Valadar Machado, investir no esporte é investir no futuro. — O termo de fomento que firmamos representa muito mais do que apoio a uma atividade esportiva, simboliza o compromisso da gestão com nossas crianças e adolescentes, oferecendo alternativas saudáveis, educativas e transformadoras para o desenvolvimento físico, emocional e social — destacou.

Para o chefe do Poder Executivo, o esporte é uma ferramenta poderosa de prevenção. — Quando ocupamos o tempo livre dos nossos jovens com disciplina, respeito, trabalho em equipe e sonhos, afastamos o risco de que sejam atraídos pelo mundo das drogas, da violência e de outras práticas ilícitas — afirmou.

Arleu Valadar Machado ressaltou ainda que o esporte ensina valores essenciais para a vida em sociedade. — No campo, nossos jovens aprendem a conviver com regras, a respeitar o próximo, a lidar com vitórias e derrotas e a acreditar no próprio potencial. Esses aprendizados refletem diretamente na escola, na família e na comunidade — completou.