Saúde intensifica mutirões de combate à dengue em Tenente Portela

lém da eliminação física dos focos, os agentes realizam um importante trabalho de orientação direta com os moradores

Por: Andre Eberhardt Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
09/01/2026 às 11h06
(Foto: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela)

Com o objetivo de manter os baixos índices registrados em 2025, agentes de saúde e de endemias percorrem bairros e o centro da cidade eliminando criadouros do mosquito.

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento deu início a uma ofensiva estratégica contra o mosquito Aedes aegypti. Ao longo desta semana, equipes de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) estão mobilizadas em uma série de mutirões que abrangem tanto os bairros quanto a área central do município. As ações contam com o apoio da Secretaria de Urbanismo e Zeladoria.

A iniciativa tem como foco a vistoria de pátios, terrenos baldios e locais críticos que possam acumular água. Além da eliminação física dos focos, os agentes realizam um importante trabalho de orientação direta com os moradores, reforçando que a prevenção é a forma mais eficaz de combater a proliferação da doença.

O reforço nas ações não é por acaso. Conforme a secretária de Saúde, Giovana Maciel, o balanço epidemiológico de 2025 apresenta um dado positivo: apenas dois casos de dengue foram confirmados em Tenente Portela durante todo o ano passado. O objetivo da Administração Municipal é reduzir ao máximo a possibilidade de novas ocorrências e evitar surtos que possam sobrecarregar o sistema de saúde.

“O trabalho dos nossos agentes é essencial, mas ele não é suficiente sozinho. O sucesso alcançado em 2025 precisa ser mantido com o apoio de cada cidadão”, destaca a gestora da Saúde.

Ações simples que fazem a diferença:
* Verificar calhas e ralos regularmente;
* Manter caixas d’água bem fechadas;
* Eliminar pratinhos de vasos de plantas ou preenchê-los com areia;
* Descartar corretamente pneus, garrafas e qualquer recipiente que possa acumular água da chuva.

As ações de limpeza e conscientização seguem nos próximos dias. A recomendação é para que os moradores recebam os agentes, que estarão devidamente identificados, e colaborem com a inspeção dos imóveis.





Sábado
20° 17°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 16°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
DENGUE
