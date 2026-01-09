Sexta, 09 de Janeiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Veto de Lula à redução de penas por atos antidemocráticos divide governo e oposição

O veto total do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao chamado PL da Dosimetria repercutiu entre os senadores nesta quinta-feira (8), data que mar...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
09/01/2026 às 07h17
Veto de Lula à redução de penas por atos antidemocráticos divide governo e oposição
Os senadores Esperidião Amin, Randolfe Rodrigues, Rogério Marinho e Jaques Wagner: posições divergentes - Foto: Agência Senado

O veto total do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao chamado PL da Dosimetria repercutiu entre os senadores nesta quinta-feira (8), data que marca ostrês anos dos atos antidemocráticosque destruíram parte das dependências das sedes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário em 2023. O PL da Dosimetria reduzia as penas dos condenados por envolvimento nesses atos.

O Veto 3/2026 impede que o projeto ( PL 2.162/2023 )seja transformado em lei, mas essa decisão presidencial ainda tem de ser votada pelo Congresso Nacional — que pode mantê-la ou derrubá-la. Se o veto for rejeitado, o Congresso promulgará o projeto, transformando-o em lei.

O PL da Dosimetria — que havia sido aprovado pelos parlamentares em dezembro , mas foi vetado por Lula nesta quinta — busca diminuir a pena final de condenados por diversos enquadramentos dentro do mesmo ato golpista, inclusive nos processos já julgados ou pendentes sobre as tentativas de golpe de Estado em 2022 e 2023. É o caso do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que cumpre pena de mais de 27 anos.

Em entrevista à Rádio Senado, o senador Esperidião Amin (PP-SC), que relatou o PL da Dosimetria no Senado, afirmou que nem mesmo a redução das penas seria a resposta mais adequada ao que aconteceu há três anos; ele defende a anistia. Para o senador, os ataques daquele dia aconteceram devido à omissão do poder público. Ele informou que vai apresentar um projeto de lei com o objetivo de anistiar os condenados.

— É uma proposta para a harmonia, para a pacificação do Brasil. (...) A nação merece pacificação. E é o Parlamento brasileiro, que representa a sociedade, o povo brasileiro, que pode e deve deliberar sobre isso — disse Esperidião Amin.

Já o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), participou da cerimônia do veto, que aconteceu no Palácio do Planalto. Ele defendeu a decisão de Lula e destacou que agora caberá ao Congresso Nacional avaliar a medida.

— É natural que todos que defenderam o projeto o sustentem. Vai ser natural, também, da nossa parte [a base aliada do governo], nos mobilizar para que o veto seja mantido — enfatizou ele.

Em suas redes sociais, Randolfe declarou que o PL da Dosimetria é “outra forma de anistiar aqueles que tentaram dar um golpe de Estado contra a democracia e contra o povo brasileiro”. Ele prometeu dialogar com os parlamentares "para que o Brasil supere a triste tradição de nossa história, em que todos aqueles que buscaram golpes contra a democracia foram anistiados”.

O líder da oposição no Senado, Rogerio Marinho (PL-RN), divulgou uma nota oficial: “Lula escancara sua hipocrisia ao vetar qualquer iniciativa de redução de penas para os condenados devido ao 8 de janeiro [de 2023]. Ele e os seus, que foram anistiados no passado, agora se recusam até mesmo a discutir clemência. Falta-lhes a grandeza que tiveram líderes da história do Brasil, capazes de reconciliar o país por meio de sucessivas anistias em momentos muito mais graves. (...) Não é justiça. É vingança. É perseguição. Democracia não se defende com arbitrariedade. Defende-se com lei, equilíbrio e reconciliação”.

Por sua vez, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), ressaltou em suas redes sociais que “quem afronta a democracia não pode ser perdoado”. Ele também participou da cerimônia do veto.

Wagner salientou que, "há três anos, um bando de baderneiros destruiu o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Que não se esqueça disso, para que nunca mais aconteça. E não foi pouca coisa. Tentaram golpe de Estado, negando a vontade popular, para instalar no Brasil um regime ditatorial e autoritário. (...) Sem democracia não há desenvolvimento. Sem democracia não há liberdade. (...) Os três Poderes, naquela triste data de 8 de janeiro de 2023, se uniram e esqueceram suas diferenças. E trabalharam com algo que é maior e fundamental para nossa pátria: a democracia brasileira".

Lula assina o veto integral durante cerimônia no Palácio do Planalto - Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República
Lula assina o veto integral durante cerimônia no Palácio do Planalto - Foto: Ricardo Stuckert / Presidência da República
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Senado gastou cerca de R$ 2,3 milhões nos meses seguintes à invasão para recuperar espaços e obras de arte - Foto: Pedro França/Agência Senado
Senado Federal Há 14 horas

Destruição do 8 de Janeiro gerou gastos e novas medidas de segurança no Senado

Esta quinta-feira (8) marca os três anos dos atos antidemocráticos que destruíram parte das dependências das sedes dos Poderes Legislativo, Executi...

 Projeto apresentado no Senado foi sancionado pelo Planalto - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado
Senado Federal Há 14 horas

Dia Nacional do Sociólogo será comemorado em dezembro

O Dia Nacional do Sociólogo será comemorado anualmente em 10 de dezembro. A data foi instituída pela Lei 15.328 , sancionada pelo presidente Luiz I...

 Estudantes de ensino médio da rede pública do Distrito Federal em preparação para olimpíada de matemática - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 15 horas

Lei incentiva participação de jovens em olimpíadas científicas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.331 , que institui o Mês Nacional das Olimpíadas Científicas e do Conhecimento, a ser com...

 A data desta quinta-feira (8) marca os três anos dos atos antidemocráticos que destruíram parte das dependências das sedes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário - Foto: Pedro França/Agência Senado
Senado Federal Há 15 horas

Senado gastou R$ 2,3 milhões para recuperar destruição do 8 de janeiro

O Senado gastou cerca de R$ 2,3 milhões na recuperação dos danos provocados pela invasão de 8 de janeiro de 2023 e no reforço da segurança e do pol...

 Fortes chuvas atingiram vários estados desde o final do ano passado - Foto: Reprodução/TV Bahia
Senado Federal Há 16 horas

1ª medida provisória do ano libera R$ 250 mi a estados prejudicados por chuvas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou a primeira medida provisória de 2026: a MP 1.333 libera R$ 250 milhões em créditos ex...

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 34°
24° Sensação
1.51 km/h Vento
90% Umidade
100% (5.39mm) Chance chuva
05h49 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
20° 17°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 16°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Últimas notícias
Economia Há 30 minutos

Feriados deste ano podem afetar vendas do comércio no Rio
Trânsito Há 49 minutos

Acidente entre motocicleta e caminhão é registrado no interior de Tiradentes do Sul
Geral Há 51 minutos

Homens que vendiam carros de luxo a traficantes têm prisão decretada
Contrabando Há 1 hora

PRF prende dois contrabandistas e apreende veículos carregados de cigarros em Ijuí
Senado Federal Há 1 hora

Veto de Lula à redução de penas por atos antidemocráticos divide governo e oposição

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,12%
Euro
R$ 6,29 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 516,987,41 -0,60%
Ibovespa
162,936,48 pts 0.59%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6922 (08/01/26)
16
26
36
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3582 (08/01/26)
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
16
18
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias