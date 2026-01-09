Sexta, 09 de Janeiro de 2026
Temporal causa estragos no município de Gaspar/SC nesta quinta-feira (08)

Chuva intensa também atingiu outras localidades.

Por: Marcelino Antunes Fonte: G1SC
09/01/2026 às 00h11
(Foto: Fábio Bublitz / NSC TV)

O telhado de um posto de combustível cai sobre um carro durante um temporal em Gaspar, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira (8). Ninguém ficou ferido.

As imagens mostram o posto em meio à chuva. É possível ver a força do vento, que balança as plantas. O temporal vai ficando mais forte, até que mesas e cadeiras são levadas. Em seguida, o telhado cedo e cai em cima do carro

O empresário Vilmar Soares era o motorista que teve o carro atingido pela cobertura do posto. Ele disse que parou no local justamente para escapar do temporal. “Quem vai adivinhar que um posto vai cair em cima?”, declarou.

Ele era a única pessoa dentro do carro e precisou ficar mais cinco minutos por causa do mau tempo.

Outras cidades do estado também registraram estragos. A Defesa Civil alerta para a chance de danos até sábado (10), com a formação de um ciclone extratropical entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul.

Foi registrado granizo em Bom Jardim da Serra, na Serra, Jaraguá do Sul, no Norte, Blumenau, no Vale do Itajaí, e Nova Trento, na Grande Florianópolis.

Em Jaraguá do Sul, também houve o registro de alagamentos, queda de árvore e destelhamentos, segundo a Defesa Civil municipal.

 

 

