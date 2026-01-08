Quinta, 08 de Janeiro de 2026
Destruição do 8 de Janeiro gerou gastos e novas medidas de segurança no Senado

Esta quinta-feira (8) marca os três anos dos atos antidemocráticos que destruíram parte das dependências das sedes dos Poderes Legislativo, Executi...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
08/01/2026 às 19h12
Destruição do 8 de Janeiro gerou gastos e novas medidas de segurança no Senado
Senado gastou cerca de R$ 2,3 milhões nos meses seguintes à invasão para recuperar espaços e obras de arte - Foto: Pedro França/Agência Senado

Esta quinta-feira (8) marca os três anos dos atos antidemocráticos que destruíram parte das dependências das sedes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. O Senado gastou cerca de R$ 2,3 milhões nos meses seguintes ao 8 de Janeiro de 2023 para recuperar os danos provocados pela invasão. Nos últimos três anos, também adotou diversas medidas para aumentar a segurança dos espaços físicos da Casa.

Uma dessas iniciativas foi a edição do Ato da Primeira Secretaria 1/2023 , no qual se determina que todos os colaboradores e visitantes do Senado devem ser submetidos a procedimentos de inspeção em pórtico e raio-x.

Foram instaladas películas antivandalismo nos principais acessos ao Palácio do Congresso Nacional, e o Senado adquiriu equipamentos destinados ao controle de distúrbios civis.

Os policiais legislativos passaram por treinamentos — como formação de operadores químicos, inteligência e condução de cães farejadores. E, ao longo dos últimos dois anos, foram admitidos mais de 160 novos policiais por meio de concurso público.

Gastos com reparos

Devido à invasão de 8 de janeiro de 2023, o Senado executou ações para restabelecer suas instalações, incluindo reparos, manutenções e reformas.

Além disso, vários móveis e equipamentos tiveram de ser restaurados, renovados, reconstruídos, ajustados, alinhados, revitalizados ou substituídos. E houve melhorias em sistemas de segurança e infraestrutura tecnológica.

O Senado teve de contratar profissionais para reparos de engenharia, restauração de obras, objetos e mobiliários, além de investir na aquisição de equipamentos e insumos.

O valor total gasto para restabelecer instalações, bens e equipamentos do Complexo Arquitetônico do Senado Federal foi de R$ R$ 2.304.711,93.

Gastos do Senado com reparos dos atos de 8 de janeiro de 2023

Reparos de engenharia, vidros e estrutura

R$ 889,4 mil

Substituição do carpete

R$ 818,2 mil

Restauração da tapeçaria de paredes

R$ 236,2 mil

Restauro dos sistemas de segurança e de viaturas

R$ 234,2 mil

Restauro de objetos musealizados e decorativos

R$ 84 mil

Reposição e restauro de bens e móveis

R$ 23,8 mil

Reposição e restauro de equipamentos de informática

R$ 18,7 mil

Valor total efetivamente gasto: R$ 2,3 milhões

Fonte: Assessoria de Imprensa do Senado Federal.

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Foto: Pedro França/Agência Senado
Foto: Pedro França/Agência Senado
Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Foto: Pedro França/Agência Senado
Foto: Pedro França/Agência Senado
