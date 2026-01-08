Dia Nacional do Sociólogo será comemorado em dezembro

O Dia Nacional do Sociólogo será comemorado anualmente em 10 de dezembro. A data foi instituída pela Lei 15.328 , sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada noDiário Oficial da Uniãodesta quinta-feira (8).

A escolha da data remete ao dia da regulamentação da profissão no Brasil, ocorrida em 1980. O objetivo da celebração é reconhecer a importância desses profissionais e suas contribuições para a compreensão da realidade social e do pensamento crítico.

Proposta do Senado

A lei tem origem em um projeto apresentado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS). O PL 1.456/2022 foi aprovado na Comissão de Educação e Cultura (CE) do Senado em maio de 2023 com parecer favorável da senadora Jussara Lima (PSD-PI).

“O sociólogo é o profissional que interpreta a realidade dos fatos e das relações sociais, através de métodos científicos e técnicas sociológicas. São profissionais com grande responsabilidade social, pois devolvem à sociedade o retrato que cada uma projeta”, afirmou Nelsinho na justificativa da proposta.

O senador também destacou o impacto do trabalho desses especialistas para o país, afirmando que eles são “indispensáveis na formação da cidadania”.

Lurya Rocha, sob supervisão de Augusto Castro.