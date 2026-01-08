Lei incentiva participação de jovens em olimpíadas científicas

Estudantes de ensino médio da rede pública do Distrito Federal em preparação para olimpíada de matemática - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.331 , que institui o Mês Nacional das Olimpíadas Científicas e do Conhecimento, a ser comemorado em julho. A norma foi publicada noDiário Oficial da Uniãodesta quinta-feira (8).

Originária de um projeto do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), a lei tem como objetivo impulsionar a divulgação e a participação dos alunos da educação básica nas competições, que abrangem áreas como matemática, ciências da natureza e tecnologia.

“O que motiva cerca de 20 milhões de jovens em todo o Brasil a participarem, anualmente, dessas competições acadêmicas? (...) Os competidores têm a oportunidade de testar seus conhecimentos, ao mesmo tempo em que reforçam sua paixão pela ciência e o gosto pelos estudos”, afirma Pontes na justificativa do projeto de lei ( PL 3.650/2023 ).

Julho foi a data escolhida porque foi nesse mês, em 1981, que o estudante Nicolau Corção Saldanha, com 17 anos de idade, conquistou a medalha de ouro para o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática, nos Estados Unidos.

“Esse importante acontecimento inspirou e ainda inspira milhares de jovens a participarem das mais de 80 competições atualmente existentes no Brasil”, explica o senador.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Augusto Castro