Senado gastou R$ 2,3 milhões para recuperar destruição do 8 de janeiro
O Senado gastou cerca de R$ 2,3 milhões na recuperação dos danos provocados pela invasão de 8 de janeiro de 2023 e no reforço da segurança e do pol...
Por: Radar NacionalFonte: Agência Senado
08/01/2026 às 17h33
O Senado gastou cerca de R$ 2,3 milhões na recuperação dos danos provocados pela invasão de 8 de janeiro de 2023 e no reforço da segurança e do policiamento. A data desta quinta-feira (8) marca ostrês anos dos atos antidemocráticosque destruíram parte das dependências das sedes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
Raio-x e polícia legislativa
Desde o dia 8 de janeiro de 2023, diversas medidas foram adotadas pelo Senado para incrementar a segurança dos espaços físicos da Casa. Uma delas foi a edição doAto da Primeira Secretaria 1/2023, no qual se determina que todos os colaboradores e visitantes do Senado devem ser submetidos a procedimentos de inspeção em pórtico e raio-x.
Foram instaladas películas antivandalismo nos principais acessos ao Palácio do Congresso Nacional, e o Senado adquiriu equipamentos destinados ao controle de distúrbios civis.
Os policiais legislativos passaram por treinamentos — como formação de operadores químicos, inteligência e condução de cães farejadores. E, ao longo dos últimos dois anos, foram admitidos mais de 160 novos policiais legislativos por meio de concurso público.
Gastos com reparos
Devido à invasão de 8 de janeiro de 2023, o Senado também executou ações para restabelecer suas instalações (incluindo reparos, manutenções e reformas).
Além disso, vários móveis e equipamentos tiveram de ser restaurados, renovados, reconstruídos, ajustados, alinhados, revitalizados ou substituídos. E houve melhorias em sistemas de segurança e infraestrutura tecnológica.
O Senado teve de contratar profissionais para reparos de engenharia, restauração de obras, objetos e mobiliários, além de incorrer em gastos com aquisições de equipamentos e insumos.
O valor total gasto para restabelecer instalações, bens e equipamentos do Complexo Arquitetônico do Senado Federal foi de R$ R$ 2.304.711,93.
Gastos do Senado com reparos dos atos de 8 de janeiro de 2023
Reparos de engenharia, vidros e estrutura
R$ 889,4 mil
Substituição do carpete
R$ 818,2 mil
Restauração da tapeçaria de paredes
R$ 236,2 mil
Restauro dos sistemas de segurança e de viaturas
R$ 234,2 mil
Restauro de objetos musealizados e decorativos
R$ 84 mil
Reposição e restauro de bens e móveis
R$ 23,8 mil
Reposição e restauro de equipamentos de informática
R$ 18,7 mil
Valor total efetivamente gasto: R$ 2,3 milhões
Fonte: Assessoria de Imprensa do Senado Federal.
