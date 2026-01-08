Quinta, 08 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova proposta que torna permanente a Política para Primeira Infância

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
08/01/2026 às 16h02
Comissão aprova proposta que torna permanente a Política para Primeira Infância
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou, em dezembro, proposta que cria a Política Nacional Integrada da Primeira Infância (PNIPI) como uma lei federal.

O objetivo da medida é transformar a política, que hoje existe por meio de um decreto presidencial, em uma política de Estado, garantindo sua continuidade independentemente das mudanças de governo.

A Política Nacional Integrada da Primeira Infância (PNIPI) articula ações de áreas como saúde e educação para o desenvolvimento de crianças de até seis anos, focando na redução de desigualdades e na prioridade a crianças com deficiência ou em vulnerabilidade.

Indicadores
A política também cria um sistema de monitoramento nacional, com indicadores de saúde, educação e pobreza, para unificar as ações dos governos em apoio às crianças e suas famílias.

O texto aprovado é um substitutivo da relatora, deputada Rogéria Santos (Republicanos-BA), ao Projeto de Lei 4282/25, de autoria da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ).

A relatora incluiu emendas para determinar que a política atenda a primeira infância considerando os diferentes contextos socioeconômicos, territoriais, culturais e de condições relacionadas à deficiência.

A justificativa do projeto sustenta que a medida busca dar mais efetividade às diretrizes já previstas no Marco Legal da Primeira Infância, de 2016 . Em seu parecer, a relatora reforçou a necessidade de transformar o programa em lei.

"A importância desta regulamentação para o futuro do país impõe que a PNIPI não fique restrita ao governo de turno, mas que seja elevada a política de Estado", afirmou.

Próximos passos
A proposta tramita em caráter conclusivo e segue agora para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Mário Agra/Câmara dos Deputados
Câmara Há 55 minutos

Comissão aprova exigência de biometria para operações de crédito consignado no serviço público federal

Proposta segue em análise na Câmara

 Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova tratamento contínuo pelo SUS para sequelas graves de queimaduras

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto que obriga câmeras de reconhecimento facial em estádios

Proposta também prevê que o sistema de reconhecimento facial deverá ser conectado ao Banco Nacional de Mandados de Prisão
Câmara Há 3 horas

Nova lei reconhece a profissão de multimídia

Norma teve origem em projeto sugerido pela Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova valorização de guias e agentes de turismo na política nacional do setor

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 32°
24° Sensação
2.56 km/h Vento
70% Umidade
81% (1.68mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 18°
Sábado
21° 17°
Domingo
26° 15°
Segunda
29° 16°
Terça
31° 17°
Últimas notícias
Geral Há 2 minutos

Chuvas fortes causam novas enchentes na Grande São Paulo
Senado Federal Há 37 minutos

Senado gastou R$ 2,3 milhões para recuperar destruição do 8 de janeiro
Geral Há 37 minutos

Operação que combate falsificação de bebidas prende duas pessoas em SP
Internacional Há 37 minutos

Senado dos EUA aprova resolução para barrar Trump contra Venezuela
Política Há 37 minutos

Lewandowski entrega carta de demissão do Ministério da Justiça a Lula

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,02%
Euro
R$ 6,28 -0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,703,58 -0,24%
Ibovespa
162,636,73 pts 0.41%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6921 (07/01/26)
26
50
69
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3581 (07/01/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
15
16
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias