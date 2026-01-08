Barra do Guarita garante R$ 100 mil para fortalecer a saúde básica

O município de Barra do Guarita confirmou o recebimento de um repasse de R$ 100 mil destinado ao reforço da Atenção Primária em Saúde. A informação foi divulgada pela administração municipal nas redes sociais nesta quarta-feira, 7 de janeiro.

De acordo com a Prefeitura, o montante será utilizado para aprimorar os serviços de saúde oferecidos à comunidade, com foco na melhoria do atendimento à população. O recurso foi oficialmente entregue ao prefeito Valcier Balestrin, acompanhado de outros representantes.

A conquista do valor é resultado de uma agenda realizada pelo Legislativo municipal em Porto Alegre, no início de outubro, com o objetivo de buscar investimentos e melhorias para o município. A articulação também atendeu a uma demanda apresentada pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra do Guarita, encaminhada ao deputado estadual Elton Weber.