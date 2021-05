Em 2020, setor de supermercados faturou R$ 554 bilhões

De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o faturamento do setor de supermercados no Brasil, que conta com 91.351 lojas, chegou a R$ 554 bilhões em 2020.

A ABRAS ressaltou que o valor representa 7,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e que são três milhões de empregos diretos e indiretos no setor. Neste valor estão incluídos todos os canais de distribuição dos supermercados, desde as vendas físicas, as vendas por e-comerce e por delivery.

Os dados também incluem os supermercados de bairro, os supermercados tradicionais e os minimercados.

