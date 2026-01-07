Quarta, 07 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Atendimento odontológico beneficia trabalhadores da construção civil

De forma gratuita, Seconci-DF amplia acesso a serviços voltados à saúde bucal no setor

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/01/2026 às 11h48
Atendimento odontológico beneficia trabalhadores da construção civil
Enis Yavuz

A saúde bucal é essencial para o bem-estar geral, refletindo na autoestima, alimentação e fala, e prevenindo doenças, como mostra o Ministério da Saúde. Com foco nos trabalhadores da construção civil, o Serviço Social da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Seconci-DF) oferece uma assistência contínua que busca democratizar o acesso ao cuidado odontológico, chegando até os canteiros de obras.

Com duas unidades fixas, no Núcleo Bandeirante e na Asa Norte, e quatro unidades móveis que percorrem obras em todo o Distrito Federal, a entidade oferece serviços gratuitos como extrações, restaurações, próteses, tratamentos de canal e profilaxia. Apenas em 2024, foram realizados mais de 22 mil atendimentos. Em 2025, entre janeiro e outubro, foram contabilizados mais de 18 mil atendimentos, reforçando o impacto social do trabalho contínuo.

Mára Lúcia Campos, gerente de odontologia do Seconci-DF, destaca que o cuidado vai além do consultório. "Quando o trabalhador recebe orientação, tratamento adequado e acolhimento, sua vida muda. Quando tratamos uma dor, restauramos um dente ou orientamos sobre higiene, estamos promovendo mais autoestima, confiança e bem-estar".

Como ela afirma, "Nosso trabalho nos canteiros e nas unidades fixas mostra, todos os dias, como a saúde bucal é parte importante do cuidado integral e como a prevenção pode mudar histórias e abrir novas possibilidades".

O impacto social do atendimento é resultado direto da parceria com as empresas do setor da construção, segundo Eduardo Aroeira, Presidente do Seconci-DF. "Garantir ao trabalhador o acesso a uma saúde bucal de qualidade é um compromisso permanente do Seconci. Esse trabalho só se concretiza graças às empresas que acreditam na responsabilidade social como valor do setor da construção. Com essa parceria, promovemos um ambiente seguro, saudável e impactamos positivamente quem atua na construção, fortalecendo um setor mais humano e saudável".

O Seconci-DF oferece diversas especialidades odontológicas gratuitas, disponíveis para todos os trabalhadores da construção civil de empresas parceiras. O agendamento é feito de forma simples: basta solicitar à área de segurança ou recursos humanos da empresa onde atua, que fará o agendamento das consultas no site da entidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Motortion/Getty Images
Sociedade Há 2 dias

Dry January incentiva reflexão sobre consumo de álcool

Iniciativa propõe abstinência durante o primeiro mês do ano como forma de rever hábitos e promover bem-estar

 Prensa de Babel
Sociedade Há 3 semanas

Prêmio Prolagos de Jornalismo Ambiental reconhece trabalho de Camila Raupp

Jornalista conquista segundo lugar com episódio do Prensa Podcast sobre saneamento em Búzios, destacando impacto ambiental, relevância pública e re...

 Divulgação/Medplus
Sociedade Há 4 semanas

Bebê de 1 ano e 7 meses baleada na cabeça recebe alta

Médicos da Medplus operam bebê baleada na cabeça e ela se recupera bem.

Imagem de Freepik
Sociedade Há 4 semanas

Médico da Tribe MD figura entre 1% mais citados no mundo

Levantamento reúne pesquisadores cujas contribuições influenciam diretamente diretrizes clínicas, práticas médicas e decisões em saúde

 Skin Mais
Sociedade Há 4 semanas

Estudos indicam: envelhecimento 40+ requer cuidado integral

A médica Patrícia Olaya, pós-graduada em dermatologia e psiquiatria, defende uma abordagem integrada para o envelhecimento feminino após os 40. Est...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 31°
30° Sensação
2.22 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
22° 18°
Domingo
27° 17°
Segunda
28° 15°
Últimas notícias
Entretenimento Há 6 minutos

Rede concede acesso gratuito a academias nas férias
Internacional Há 6 minutos

Tempestade Goretti: nevascas cancelam centenas de voos na Europa
Câmara Há 27 minutos

Comissão aprova até 4 anos de prisão para agente público que impedir ilegalmente acesso de cidadãos a armas
Justiça Há 27 minutos

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames no hospital após sofrer queda
Sociedade Há 47 minutos

Atendimento odontológico beneficia trabalhadores da construção civil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,34%
Euro
R$ 6,30 +0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 521,251,27 -2,40%
Ibovespa
161,847,56 pts -1.11%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6920 (06/01/26)
04
28
34
42
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3580 (06/01/26)
01
04
05
06
08
09
12
13
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias