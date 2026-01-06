Terça, 06 de Janeiro de 2026
15°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Reforma tributária começa fase de transição com testes de novos impostos em 2026

Empresas já informam CBS e IBS nas notas fiscais, mas cobrança efetiva só começa a partir de 2027

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
06/01/2026 às 19h13
Reforma tributária começa fase de transição com testes de novos impostos em 2026
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A reforma tributária começa a valer de forma gradual a partir deste ano. Desde 1º de janeiro, a maioria das empresas passou a emitir notas fiscais com a indicação dos novos impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

A CBS substitui o PIS, a Cofins e o IPI, que são tributos federais. Já o IBS vai substituir o ICMS, dos estados, e o ISS, dos municípios.

Neste primeiro momento, o novo sistema funciona em fase de testes. As informações fiscais são registradas, mas ainda não há cobrança efetiva dos novos tributos.

O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), relator da proposta que resultou na Emenda Constitucional 132, afirma que a reforma traz simplificação e mais transparência ao sistema tributário.

“Essa reforma vai impactar profundamente o país, porque traz a simplificação tributária, elimina a cumulatividade e aumenta a transparência. Hoje, o cidadão não sabe quanto paga de imposto”, afirmou.

A cobrança efetiva da CBS e do Imposto Seletivo — que incide sobre produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente (veja infográfico) — começa em 2027.

Já o IBS entra em fase de transição a partir de 2029, com a extinção total do ICMS e do ISS prevista para 2033.

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), relator do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara, destacou que a medida foi regulamentada pela Lei Complementar 214/25, aprovada no ano passado.

“Estamos criando um novo sistema tributário que ajuda na reindustrialização do país e acaba com a guerra fiscal entre os estados, que prejudicou a sociedade brasileira”, disse.

Outra etapa da reforma foi relatada pelo deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE). O texto, aprovado pela Câmara e pelo Senado, ainda aguarda sanção presidencial.

Para Benevides, os efeitos completos da reforma, previstos para 2033, devem reduzir custos e gerar empregos.

“Isso vai significar uma diminuição do custo de produção e também um aumento do emprego na economia brasileira”, afirmou.

Entre as novidades da reforma está o cashback tributário, que prevê a devolução de parte dos impostos a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

Além disso, os produtos da cesta básica terão alíquota zero dos tributos sobre consumo.

Durante a tramitação da reforma, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou o trabalho conjunto do Legislativo e do Executivo para construir um modelo com menos burocracia, mais agilidade e menor custo para o cidadão contribuinte.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 2 horas

Lei reajusta adicional de qualificação do Judiciário federal

Novos valores para doutorado e mestrado entram em vigor em 2026

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto que cria comissões para prevenir trombose em hospitais

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova proposta que cria marco legal contra facções e milícias

Proposta segue em tramitação na Câmara

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Nova lei obriga hospitais a orientar pacientes sobre benefícios do INSS

Medida vale para unidades de saúde com assistentes sociais e busca facilitar o acesso ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez

 Michel de Jesus / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Comissão aprova moradia provisória para jovens desligados de instituições de acolhimento

Proposta também inclui formação profissional; texto segue em análise na Câmara

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 31°
24° Sensação
2.35 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
33° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
30° 17°
Sábado
24° 17°
Domingo
25° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 59 minutos

Reunião da OEA sobre Venezuela expõe divisão política no continente
Geral Há 59 minutos

Rio: após apagão, Leme e Copacabana têm energia elétrica restabelecida
Esportes Há 1 hora

Vitória Miranda é eleita a melhor tenista jovem da temporada 2025
Educação Há 1 hora

Com recorde de distribuição, governo do Estado entrega mais de 7 mil cartões do Pé no Futuro para estudantes de Porto Alegre
Sistema prisional Há 1 hora

Eduardo Leite autoriza chamamento do maior número de novos servidores da história da Polícia Penal gaúcha

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,69%
Euro
R$ 6,28 -0,97%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 532,745,93 -0,49%
Ibovespa
163,663,88 pts 1.11%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6919 (05/01/26)
04
06
09
26
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3579 (05/01/26)
01
02
03
04
08
10
11
13
15
17
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias