Redentora está entre os municípios selecionados para o Programa de Aquisição de Alimentos

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) divulgou a lista dos 50 municípios classificados para aderir ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade Compra com Doação Simultânea. A ação faz parte das políticas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar e à promoção da segurança alimentar e nutricional, com previsão de repasse de até R$ 70 mil para cada município selecionado.

Na Região Celeiro, dois municípios foram contemplados: Redentora e São Valério do Sul. Outros oito aparecem como suplentes: Santo Augusto, Miraguaí, Vista Gaúcha, Tenente Portela, Chiapetta, São Martinho, Humaitá e Campo Novo. Ao todo, 200 municípios do Rio Grande do Sul se inscreveram no programa, sendo 50 classificados e 150 incluídos na lista de suplência.

O PAA tem como objetivo ampliar o acesso da população à alimentação adequada e saudável, além de incentivar a inclusão econômica e social de agricultoras e agricultores familiares, por meio do estímulo à produção e à comercialização. Os alimentos adquiridos são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar atendidas por serviços públicos estaduais, como escolas, unidades de saúde e equipamentos da assistência social.

Para a classificação, foram analisados critérios como o número de pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), indicadores de insegurança alimentar e nutricional, a presença de povos indígenas e comunidades quilombolas, além da quantidade de estabelecimentos da agricultura familiar, conforme dados do Censo Agropecuário 2017 do IBGE. Também foi considerada a prioridade para municípios que manifestaram interesse e não foram atendidos pelo PAA-RS 2024/2025.