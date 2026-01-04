Paulo Leandro Diniz presidirá o Legislativo de Coronel Bicaco em 2026

Vereador Paulo Leandro Diniz afirmou que irá conduzir os trabalhos com transparência, diálogo, justiça e respeito às diferenças (Foto: Diones Roberto Becker)

A escolha da mesa diretora do Poder Legislativo de Coronel Bicaco para 2026 aconteceu na 42ª sessão ordinária – realizada na segunda-feira (22/12). O mandato compreende o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro.

Paulo Leandro Diniz (PDT) presidirá a Casa. Claudiane da Silva (PDT) ocupará o cargo de vice-presidente. Marcos Rutili (UNIÃO) será o primeiro secretário. A função de segundo secretário ficou com Luiz Flávio Rangel (PP).

Em seu primeiro discurso como presidente, Paulo Leandro Diniz agradeceu a confiança dos demais edis e afirmou que irá conduzir os trabalhos legislativos com transparência, diálogo, justiça e respeito às diferenças. — Que possamos juntos trabalhar para o bem comum, buscando soluções em prol do desenvolvimento cada dia melhor do nosso Município — sublinhou. Ele defendeu os debates respeitosos e as decisões responsáveis.

— Peço à Deus, sabedoria para conduzir cada sessão e para os desafios que vão chegar. Conto com o apoio dos meus colegas, dos servidores da Casa e da comunidade — disse o novo presidente.

Na ocasião, também foram eleitas as três comissões especiais que funcionam no Legislativo bicaquense.

- Constituição e Justiça:

Presidente: Felipe Kronbauer;

Secretário: Claudiomiro Albuquerque;

Relator: Marcelo Jurandi;

- Finanças e Orçamento:

Presidente: João Marques Brasil;

Secretário: Marcelo Jurandi;

Relator: Felipe Kronbauer;

- Educação, Desporto e Saúde:

Presidente: João Marques Brasil;

Secretário: Jonas Vieira;

Relator: Claudiomiro Albuquerque;

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.