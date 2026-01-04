Paulo Leandro Diniz presidirá o Legislativo de Coronel Bicaco em 2026

A escolha da mesa diretora do Poder Legislativo de Coronel Bicaco para 2026 aconteceu na 42ª sessão ordinária – realizada na segunda-feira (22/12). O mandato compreende o período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro.
Paulo Leandro Diniz (PDT) presidirá a Casa. Claudiane da Silva (PDT) ocupará o cargo de vice-presidente. Marcos Rutili (UNIÃO) será o primeiro secretário. A função de segundo secretário ficou com Luiz Flávio Rangel (PP).
Em seu primeiro discurso como presidente, Paulo Leandro Diniz agradeceu a confiança dos demais edis e afirmou que irá conduzir os trabalhos legislativos com transparência, diálogo, justiça e respeito às diferenças. — Que possamos juntos trabalhar para o bem comum, buscando soluções em prol do desenvolvimento cada dia melhor do nosso Município — sublinhou. Ele defendeu os debates respeitosos e as decisões responsáveis.
— Peço à Deus, sabedoria para conduzir cada sessão e para os desafios que vão chegar. Conto com o apoio dos meus colegas, dos servidores da Casa e da comunidade — disse o novo presidente.
Na ocasião, também foram eleitas as três comissões especiais que funcionam no Legislativo bicaquense.
- Constituição e Justiça:
Presidente: Felipe Kronbauer;
Secretário: Claudiomiro Albuquerque;
Relator: Marcelo Jurandi;
- Finanças e Orçamento:
Presidente: João Marques Brasil;
Secretário: Marcelo Jurandi;
Relator: Felipe Kronbauer;
- Educação, Desporto e Saúde:
Presidente: João Marques Brasil;
Secretário: Jonas Vieira;
Relator: Claudiomiro Albuquerque;
