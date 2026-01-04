Domingo, 04 de Janeiro de 2026
Coronel Bicaco: Vereador destaca o respeito e auxílios financeiros ao deixar a presidência do Legislativo

Última sessão ordinária de 2025 ocorreu em 22 de dezembro

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
04/01/2026 às 16h59 Atualizada em 04/01/2026 às 17h10
Vereador João Marques Brasil se despediu da presidência do Poder Legislativo fazendo um balanço dos trabalhos (Foto: Diones Roberto Becker)

Na última sessão ordinária de 2025, realizada em 22 de dezembro, o vereador João Marques Brasil (PDT) se despediu da presidência do Poder Legislativo de Coronel Bicaco fazendo um balanço dos trabalhos e ressaltando que era seu quinto mandato no cargo.

O pedetista elogiou o nível e o respeito demonstrado pelos edis ao longo de 2025. — Fica aqui o meu agradecimento à cada vereador. Peço desculpa se em algum momento decepcionei algum dos senhores, jamais foi a intenção. A minha intenção sempre foi ser justo com todos — afirmou.

João Marques Brasil destacou também o atendimento da solicitação apresentada conjuntamente pelos demais edis e o Poder Executivo para repasses financeiros periódicos ao Hospital Santo Antônio de Pádua, ao IPE Saúde e à APAE. Os montantes transferidos somaram R$ 1,29 milhão. — Foi um valor importante que poderia estar aqui no caixa. Era uma demanda minha e, com a compreensão dos demais vereadores, resolvemos ajudar nosso Município — salientou.

O pedetista, em sua manifestação, agradeceu ainda aos meios de comunicação que divulgaram os trabalhos legislativos, e aos servidores da Casa pela dedicação, colaboração e competência. Além disso, desejou sucesso à nova mesa diretora. — É um grande desafio conduzir a Câmara Municipal — completou.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
