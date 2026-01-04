Domingo, 04 de Janeiro de 2026
12°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vereadora comemora entrega de carro para auxiliar produtores rurais de Coronel Bicaco

Veículo será utilizado em ações da Operação Terra Forte

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
04/01/2026 às 16h54
Vereadora comemora entrega de carro para auxiliar produtores rurais de Coronel Bicaco
Vereadora Claudiane da Silva celebrou que a Emater-Ascar de Coronel Bicaco foi contemplada com um Fiat Argo 0km (Foto: Diones Roberto Becker)

A vereadora Claudiane da Silva (PDT) celebrou que a Emater-Ascar de Coronel Bicaco foi contemplada com um Fiat Argo 0km. A pedetista abordou o assunto no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (22/12).

O veículo será utilizado em ações da Operação Terra Forte – instituída pelo Governo do Estado. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) e a distribuição dos carros novos marca o início da execução dos eixos I e II da política pública, voltada à recuperação socioprodutiva, ao fortalecimento da resiliência climática e ao desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.

O Fiat Argo irá estruturar e fortalecer a capacidade operacional da Emater-Ascar, garantindo melhores condições de deslocamento para a equipe técnica responsável pelo atendimento direto aos agricultores familiares. A unidade móvel apoiará a execução das ações previstas no eixo II do programa – que contempla a oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (ATERS).

O prefeito Arleu Valadar Machado e o engenheiro agrônomo da Emater-Ascar, Diego Rebelatto, retiraram o veículo em Porto Alegre, na solenidade promovida pelo Governo do Estado. O governador Eduardo Leite participou da cerimônia.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vereador Paulo Leandro Diniz afirmou que irá conduzir os trabalhos com transparência, diálogo, justiça e respeito às diferenças (Foto: Diones Roberto Becker)
Eleição Há 3 horas

Paulo Leandro Diniz presidirá o Legislativo de Coronel Bicaco em 2026

Escolha da mesa diretora aconteceu na 42ª sessão ordinária de 2025

 Vereador João Marques Brasil se despediu da presidência do Poder Legislativo fazendo um balanço dos trabalhos (Foto: Diones Roberto Becker)
Despedida do cargo Há 3 horas

Coronel Bicaco: Vereador destaca o respeito e auxílios financeiros ao deixar a presidência do Legislativo

Última sessão ordinária de 2025 ocorreu em 22 de dezembro

 Vereador Marcos Rutili pregou união e trabalho conjunto para fortalecer Coronel Bicaco, e repudiou qualquer tipo de politicagem (Foto: Diones Roberto Becker)
Em plenário Há 3 horas

Vereador bicaquense enfatiza a busca por emendas no primeiro ano de mandato

Manifestação ocorreu na última sessão ordinária de 2025

 Vereador Claudiomiro Albuquerque reiterou que o valor será investido na aquisição de veículo para transportar pacientes da hemodiálise (Foto: Diones Roberto Becker)
R$ 100 mil Há 3 horas

Edil celebra visita de deputado e indicação de emenda para Coronel Bicaco

Também foi oficializada a transferência de R$ 160 mil à APAE

 Projeto de Lei, que trata do programa de aperfeiçoamento profissional, foi apreciado na última sessão ordinária de 2025 (Foto: Diones Roberto Becker)
Por unanimidade Há 3 horas

Legislativo aprova texto que trata do “RS Qualificação Recomeçar” em Coronel Bicaco

Ação visa fortalecer a empregabilidade e contribuir para a retomada socioeconômica

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 23°
19° Sensação
2.74 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Segunda
26° 10°
Terça
31° 13°
Quarta
34° 16°
Quinta
31° 16°
Sexta
29° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 1 hora

João Fonseca desiste de ATP 250 de Brisbante devido à lesão na lombar
Geral Há 3 horas

Bombeiros do RJ abrem 5 mil vagas para o Projeto Botinho 2026
Eleição Há 3 horas

Paulo Leandro Diniz presidirá o Legislativo de Coronel Bicaco em 2026
Despedida do cargo Há 3 horas

Coronel Bicaco: Vereador destaca o respeito e auxílios financeiros ao deixar a presidência do Legislativo

Grande expediente Há 3 horas

Vereadora comemora entrega de carro para auxiliar produtores rurais de Coronel Bicaco

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,06%
Euro
R$ 6,36 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,240,28 +1,44%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias