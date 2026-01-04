Vereadora comemora entrega de carro para auxiliar produtores rurais de Coronel Bicaco

Vereadora Claudiane da Silva celebrou que a Emater-Ascar de Coronel Bicaco foi contemplada com um Fiat Argo 0km (Foto: Diones Roberto Becker)

A vereadora Claudiane da Silva (PDT) celebrou que a Emater-Ascar de Coronel Bicaco foi contemplada com um Fiat Argo 0km. A pedetista abordou o assunto no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (22/12).

O veículo será utilizado em ações da Operação Terra Forte – instituída pelo Governo do Estado. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR) e a distribuição dos carros novos marca o início da execução dos eixos I e II da política pública, voltada à recuperação socioprodutiva, ao fortalecimento da resiliência climática e ao desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.

O Fiat Argo irá estruturar e fortalecer a capacidade operacional da Emater-Ascar, garantindo melhores condições de deslocamento para a equipe técnica responsável pelo atendimento direto aos agricultores familiares. A unidade móvel apoiará a execução das ações previstas no eixo II do programa – que contempla a oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (ATERS).

O prefeito Arleu Valadar Machado e o engenheiro agrônomo da Emater-Ascar, Diego Rebelatto, retiraram o veículo em Porto Alegre, na solenidade promovida pelo Governo do Estado. O governador Eduardo Leite participou da cerimônia.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.