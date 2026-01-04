Vereador bicaquense enfatiza a busca por emendas no primeiro ano de mandato

Vereador Marcos Rutili pregou união e trabalho conjunto para fortalecer Coronel Bicaco, e repudiou qualquer tipo de politicagem (Foto: Diones Roberto Becker)

Ao se pronunciar no grande expediente da última sessão ordinária de 2025, o vereador Marcos Rutili (UNIÃO) frisou que uma meta para o primeiro ano de mandato era a busca e liberação de emendas parlamentares para Coronel Bicaco. — A gente sabe das dificuldades que nosso Município e região estão passando. Então não adianta a gente só cobrar do Executivo — ponderou.

O edil reforçou a importância dos valores encaminhados por deputados e senadores para subsidiar obras e aquisições, além de melhorar os serviços ofertados à população. — Buscar verbas é uma forma de dizer que estamos fazendo a nossa parte — acrescentou.

Marcos Rutili mencionou e agradeceu as emendas destinadas pelos deputados Aloísio Classmann, Lucas Redecker e Danrlei Hinterholz. — Eles estão nos ajudando e vai vir muitas melhorias para o nosso Município — enfatizou.

O vereador ainda pregou união e trabalho conjunto para fortalecer Coronel Bicaco, e repudiou qualquer tipo de politicagem.

