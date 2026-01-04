Edil celebra visita de deputado e indicação de emenda para Coronel Bicaco

Vereador Claudiomiro Albuquerque reiterou que o valor será investido na aquisição de veículo para transportar pacientes da hemodiálise (Foto: Diones Roberto Becker)

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (22/12), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) comentou sobre a visita ao Município do deputado estadual Beto Fantinel (MDB) – que atualmente ocupa a função de secretário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. Autoridades locais, servidores municipais, convidados e representantes da APAE se reuniram com o parlamentar.

Na ocasião, Beto Fantinel entregou ofício confirmando a indicação de R$ 100 mil para Coronel Bicaco. O montante será investido na aquisição de um veículo novo para o transporte de pacientes da hemodiálise. Também foi oficializada a transferência de R$ 160 mil à APAE. Este recurso é proveniente do Governo do Estado.

— O veículo para transportar os pacientes da hemodiálise era uma demanda antiga. Era um sonho que a gente correu atrás e deu certo — ressaltou o emedebista.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.