Legislativo aprova texto que trata do “RS Qualificação Recomeçar” em Coronel Bicaco

Projeto de Lei, que trata do programa de aperfeiçoamento profissional, foi apreciado na última sessão ordinária de 2025 (Foto: Diones Roberto Becker)

Por unanimidade, o plenário da Câmara de Vereadores aprovou o texto que permitirá o Poder Executivo abrir crédito especial de R$ 61.920,00. O valor proveniente do Governo do Estado custeará despesas das atividades pertinentes ao “RS Qualificação Recomeçar”. O Projeto de Lei nº 088/2025, que trata do programa de aperfeiçoamento profissional, foi apreciado na última sessão ordinária de 2025.

Iniciativa da Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional para fortalecer a empregabilidade e contribuir para a retomada socioeconômica do Rio Grande do Sul, por meio da oferta de qualificação e capacitação. A ação integra o Plano Rio Grande – criado para reconstruir o Estado e torná-lo ainda mais forte e resiliente.

O Governo Estadual está investindo cerca de R$ 40 milhões no programa para a execução dos cursos e o pagamento de uma bolsa permanência aos alunos.

