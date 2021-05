Municípios de todas as regiões do RS receberam câmaras frias para vacinas

Municípios com menos de 100 mil habitantes das 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS) já receberam as câmaras de conservação de vacinas compradas pelo governo do Estado com recursos do Ministério da Saúde. Os 310 equipamentos para as salas de vacinação de 194 municípios começaram a ser distribuídos na primeira quinzena de maio, inicialmente, para cidades da 1ª CRS, com sede em Porto Alegre, depois continuaram sendo entregues aos municípios de todas as regiões do Rio Grande do Sul.

A aquisição e distribuição de câmaras frias para conservação de vacinas e medicamentos foi uma medida tomada pela Secretaria da Saúde (SES) para qualificar a Rede de Frio no RS. "Agora as salas de vacinas estão mais preparadas para as atividades de imunização no Rio Grande do Sul, conforme o Plano Nacional de Imunizações, o PNI", afirmou a secretária da Saúde, Arita Bergmann. Em muitos casos, essas câmaras já estão substituindo as geladeiras domésticas que eram usadas para conservar vacinas, medicamentos e imunobiológicos.

Critérios para a escolha dos municípios:

• menos de 100 mil habitantes

• ter sala de vacinas

• ter sistema de informação oficial do Ministério da Saúde implantado para registro de vacinados e movimentação de imunobiológicos

• não estar equipado com câmara refrigerada

Em São Lourenço do Sul, na região da 3ª CRS, foram entregues três câmaras de conservação de vacinas na quinta-feira (20/5). “Reconhecemos a importância da chegada dos equipamentos em São Lourenço do Sul para a continuidade do trabalho da vacinação”, destacou o prefeito Rudinei Härter. Segundo ele, "a chegada das três câmaras frias nos dá a certeza do correto armazenamento das vacinas contra a Covid-19 e a garantia de que chegarão à comunidade com suas propriedades preservadas”.

A 2° CRS realizou atos de entrega de câmaras frias aos municípios de Frederico Westphalen, Três Passos, Caiçara e Vista Gaúcha. Em Frederico Westphalen, o ato foi na quinta-feira (20), com a presença da coordenadora Regional de Saúde, Marly Vendruscolo. Eladestacou a importância de realizar a entrega da câmara fria para os municípios contemplados,"sendo uma importante e necessária demanda do município, principalmente nesse momento de pandemia, para o armazenamento e conservação de vacinas e medicamentos de forma correta, segura e eficaz".

Também na quinta-feira (20) foi feita a entrega da câmara fria ao município de Três Passos. O prefeito Arlei Tomazoni destacou "o quanto essa câmara colabora para aprimorar a saúde do município, em especial no setor de imunizações, pois a vacinação como medida de prevenção e proteção é muito importante para a administração municipal".

Três câmaras de conservação de vacinas foram entregues ao prefeito Jacques Barbosa, de Santo Ângelo, no dia 18 de maio pelo titular da 12ª CRS, Iury Sommer Zabolotsky, juntamente com o secretário de Saúde, Flávio Christensen, com a secretária adjunta, Andréia Bernardi.

Em Nova Petrópolis, equipe de imunizações já conta com a câmara instalada - Foto: Divulgação SES

Na entrega das três câmaras frias no município de Ijuí estavam presentes a coordenadora da 17ª CRS, Janaina da Silva,o prefeito Andrei Cossetin Sczmanski e o secretário municipal de Saúde, Márcio Júnior Strassburger.

O município de Segredo, na 8ª CRS, recebeu duas câmaras frias. Os equipamentos foram entregues pelo coordenador Julio Roberto Lopes, acompanhado pelo adjunto, Bruno Muller. Estavam presentes o prefeito Valdir José Rodrigues e a secretária de Saúde, Ana Feron.

Municípios que receberam as câmaras frias na primeira semana de distribuição já estão com as câmaras instaladas. É o caso de Nova Petrópolis, que recebeu no dia 12 três câmaras de conservação de vacinas.

De acordo com o secretário de Saúde, Martim Wissmann, as câmaras novas substituirão os equipamentos já existentes nos postos de saúde do Vale Verde e na Vila Germânia. Na UBS Centro, o equipamento novo permitirá a ampliação da capacidade. Os demais postos de saúde contam com câmaras frias adquiridas recentemente pelo município.