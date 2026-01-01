Tenente Portela Recebe R$ 1,2 Milhão para Pavimentação

O município de Tenente Portela finaliza o ano de 2025 com um avanço significativo em sua infraestrutura urbana. Na quarta-feira, 31 de dezembro, a cidade assinou um convênio com a Secretaria Estadual de Turismo, garantindo um investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão para pavimentação asfáltica em vias essenciais.

Desse valor, R$ 934 mil são oriundos do Governo do Estado, enquanto a Prefeitura contribui com R$ 250 mil, através do programa municipal "Obra a Todo Lado", reforçando o compromisso da gestão com o crescimento e a mobilidade urbana.

Os recursos serão direcionados à pavimentação das ruas Guaritas e Ernesto Sarturi, que conectam o centro da cidade aos bairros São Francisco e Novo Portela. A obra visa melhorar o tráfego, aumentar a segurança e proporcionar uma melhor mobilidade para motoristas e pedestres.

Além disso, a pavimentação trará mais acessibilidade à Escola Municipal Tenente Portela, beneficiando diretamente alunos, professores e a comunidade escolar.

A assinatura do convênio marca uma importante conquista para a cidade, fechando o ano com uma ação concreta que visa o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.