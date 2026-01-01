Quinta, 01 de Janeiro de 2026
20°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tenente Portela Recebe R$ 1,2 Milhão para Pavimentação

Obras vão melhorar a mobilidade urbana e o acesso a áreas estratégicas da cidade

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
01/01/2026 às 07h27
Tenente Portela Recebe R$ 1,2 Milhão para Pavimentação
(Fotos: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela)

O município de Tenente Portela finaliza o ano de 2025 com um avanço significativo em sua infraestrutura urbana. Na quarta-feira, 31 de dezembro, a cidade assinou um convênio com a Secretaria Estadual de Turismo, garantindo um investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão para pavimentação asfáltica em vias essenciais.

Desse valor, R$ 934 mil são oriundos do Governo do Estado, enquanto a Prefeitura contribui com R$ 250 mil, através do programa municipal "Obra a Todo Lado", reforçando o compromisso da gestão com o crescimento e a mobilidade urbana.

Os recursos serão direcionados à pavimentação das ruas Guaritas e Ernesto Sarturi, que conectam o centro da cidade aos bairros São Francisco e Novo Portela. A obra visa melhorar o tráfego, aumentar a segurança e proporcionar uma melhor mobilidade para motoristas e pedestres.

Além disso, a pavimentação trará mais acessibilidade à Escola Municipal Tenente Portela, beneficiando diretamente alunos, professores e a comunidade escolar.

A assinatura do convênio marca uma importante conquista para a cidade, fechando o ano com uma ação concreta que visa o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.




■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Assessoria de imprensa)
Projeto Estruturante Há 2 dias

Prefeitura de Tenente Portela avança na criação do Parque Municipal de Eventos

Assinatura do termo de cessão da área viabiliza implantação de complexo cultural, esportivo e econômico no município.

 (Foto: Reprodução / Rádio Verdade)
Gestão RPPS Há 2 dias

FAP de Vista Gaúcha conquista certificação Nível I no Pró-Gestão RPPS

Reconhecimento atesta boas práticas de governança, transparência e sustentabilidade do regime próprio de previdência do município.

 (Foto: Redes Sociais)
Chuvas intensas Há 2 dias

Enxurradas interrompem trânsito no trevo de acesso a Nova Candelária

Volume de chuva superior a 60 milímetros em curto período causou alagamentos, bloqueios temporários em rodovias e danos em estradas do interior da região.

 Fotos: Divulgação Rádio Província FM
Virada de Ano Há 3 dias

Rádio Província 100.7 Alerta: Celebre o Ano Novo sem fogos de estampido

No Rio Grande do Sul, a Lei Estadual nº 15.366/2019, regulamentada pelo Decreto nº 55.638/2020, proíbe a queima e a soltura de fogos que produzam ruído acima dos limites

 (Foto: Divulgação / Ascom - prefeitura de Três Passos)
Corrida Histórica Há 3 dias

Rústica dos 81 anos de Três Passos registra recorde de participantes

Evento reuniu 540 inscritos e entrou para a história como a maior corrida já realizada na região

Tenente Portela, RS
28°
Chuva
Mín. 20° Máx. 28°
34° Sensação
2.73 km/h Vento
90% Umidade
100% (11.32mm) Chance chuva
05h43 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sexta
30° 19°
Sábado
31° 17°
Domingo
22° 12°
Segunda
24° 10°
Terça
30° 14°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 28 minutos

CNBB defende democracia e alerta para "graves retrocessos" no Brasil
Geral Há 1 hora

Rio: áreas de instabilidade podem provocar chuva e temperatura elevada
Geral Há 1 hora

Alistamento militar de 2026 começa nesta quinta-feira
Economia Há 1 hora

Mega da Virada premia 6 apostas; cada uma vai receber R$ 181,8 milhões
Geral Há 1 hora

Rréveillon na Avenida Paulista teve música e fogos silenciosos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 511,569,46 +0,59%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6915 (30/12/25)
05
19
21
51
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3575 (30/12/25)
02
04
05
07
08
09
10
12
13
14
15
17
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias