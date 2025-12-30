Quarta, 31 de Dezembro de 2025
Prefeitura de Tenente Portela avança na criação do Parque Municipal de Eventos

Assinatura do termo de cessão da área viabiliza implantação de complexo cultural, esportivo e econômico no município.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Assessoria de Imprensa
30/12/2025 às 11h57
Prefeitura de Tenente Portela avança na criação do Parque Municipal de Eventos
(Foto: Assessoria de imprensa)

A Prefeitura de Tenente Portela deu um passo decisivo para a criação do Parque Municipal de Eventos. Na manhã desta terça-feira (30), o prefeito Rosemar Sala assinou o termo de cessão da área que permitirá o avanço de um dos projetos estruturantes mais importantes do município.

O espaço, localizado na comunidade da Manchinha e pertencente à FASE, passa a integrar oficialmente o planejamento municipal. O parque será um complexo voltado às áreas cultural, social, esportiva e econômica, com previsão de pavilhões multifuncionais, arena de shows, praça de alimentação, parque de rodeios, pista de motocross, áreas para exposições e estacionamento.

O projeto também contempla ações ambientais, como reflorestamento e plantio de árvores nativas, além da pavimentação dos acessos. O investimento estimado é de R$ 20 milhões, com execução por etapas, utilizando recursos próprios e apoio de outras esferas governamentais.

 

 

