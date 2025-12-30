Quarta, 31 de Dezembro de 2025
FAP de Vista Gaúcha conquista certificação Nível I no Pró-Gestão RPPS

Reconhecimento atesta boas práticas de governança, transparência e sustentabilidade do regime próprio de previdência do município.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Verdade
30/12/2025 às 10h49
FAP de Vista Gaúcha conquista certificação Nível I no Pró-Gestão RPPS
(Foto: Reprodução / Rádio Verdade)

O Fundo de Aposentadoria e Pensão (FAP) de Vista Gaúcha conquistou a certificação Nível I no Pró-Gestão RPPS (Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social), conforme a Portaria MPS nº 185/2025, publicada pela Secretaria de Previdência (SPREV). A certificação reconhece a adoção de boas práticas de gestão administrativa, governança corporativa e educação previdenciária.

O programa Pró-Gestão RPPS é estruturado em três dimensões que sustentam a modernização da gestão previdenciária: Controles Internos, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. Cada uma delas reúne ações voltadas à transparência, ao controle de ativos e passivos, à eficiência administrativa e à sustentabilidade financeira e atuarial dos regimes próprios de previdência.

O processo de certificação teve início com uma pré-auditoria remota, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2025, seguida de auditoria presencial nos dias 23 e 24 de dezembro. A avaliação foi conduzida pela entidade certificadora Instituto de Certificação Qualidade Brasil (ICQ Brasil), sob responsabilidade do auditor Leandro Stelmack Dias. Ao final, o FAP atendeu 23 das 24 ações avaliadas, resultado que garantiu a certificação Nível I, com validade até 22 de dezembro de 2028.

A Administração Municipal, liderada pelo prefeito Locatelli e pelo vice-prefeito André, teve papel decisivo no apoio às ações desenvolvidas pelo Fundo e por seus conselhos, contribuindo para o êxito do processo. Segundo o prefeito, o município se orgulha de manter um fundo próprio de aposentadoria sem débitos ou parcelamentos com outras instituições previdenciárias, assegurando tranquilidade e segurança aos servidores públicos quanto à aposentadoria futura.

Para a presidente do FAP, Elenir Fátima Queiroz Cappelari, e os conselheiros, a certificação representa um avanço importante na consolidação de uma gestão previdenciária moderna, eficiente e transparente. Com essa conquista, Vista Gaúcha reafirma seu compromisso com a boa governança pública, a valorização dos servidores e a estabilidade do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

 

 

