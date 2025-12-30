Quarta, 31 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Enxurradas interrompem trânsito no trevo de acesso a Nova Candelária

Volume de chuva superior a 60 milímetros em curto período causou alagamentos, bloqueios temporários em rodovias e danos em estradas do interior da região.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
30/12/2025 às 10h34
Enxurradas interrompem trânsito no trevo de acesso a Nova Candelária
(Foto: Redes Sociais)

O trânsito no trevo de acesso a Nova Candelária, através da rodovia AM 9110/RSC-472, chegou a ser interrompido na tarde desta segunda-feira (29) por conta das enxurradas. Segundo relatos, num intervalo de apenas 30 minutos, choveu mais de 60 milímetros na cidade. Por volta das 17h, a água tomou conta do trevo, impossibilitando a travessia de veículos.

O trânsito foi retomado após a água baixar e feita a limpeza no local. Até o fim da tarde, a Secretaria Municipal de Obras de Nova Candelária não havia recebido chamados para atendimentos no interior. Na localidade de Linha 12, houve o transbordamento de um riacho, interrompendo o trânsito no sentido a Linha Araçá. Outros pontos pelo interior também registraram alagamentos.

Em Humaitá, a Secretaria Municipal de Obras monitora a situação. Há relatos de estragos em estradas principalmente nas localidades de Sanga Freitas, Sanga Almeida e Pescador. O trânsito pela RSC-472, passando por Linha Pescador em direção a Boa Vista do Buricá, chegou a ficar interrompido.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Assessoria de imprensa)
Projeto Estruturante Há 12 horas

Prefeitura de Tenente Portela avança na criação do Parque Municipal de Eventos

Assinatura do termo de cessão da área viabiliza implantação de complexo cultural, esportivo e econômico no município.

 (Foto: Reprodução / Rádio Verdade)
Gestão RPPS Há 13 horas

FAP de Vista Gaúcha conquista certificação Nível I no Pró-Gestão RPPS

Reconhecimento atesta boas práticas de governança, transparência e sustentabilidade do regime próprio de previdência do município.

 Fotos: Divulgação Rádio Província FM
Virada de Ano Há 1 dia

Rádio Província 100.7 Alerta: Celebre o Ano Novo sem fogos de estampido

No Rio Grande do Sul, a Lei Estadual nº 15.366/2019, regulamentada pelo Decreto nº 55.638/2020, proíbe a queima e a soltura de fogos que produzam ruído acima dos limites

 (Foto: Divulgação / Ascom - prefeitura de Três Passos)
Corrida Histórica Há 1 dia

Rústica dos 81 anos de Três Passos registra recorde de participantes

Evento reuniu 540 inscritos e entrou para a história como a maior corrida já realizada na região

 Projeto de Lei nº 089/2025 foi aprovado na sessão ordinária de segunda-feira (22/12) (Foto: Diones Roberto Becker)
Por unanimidade Há 2 dias

PL aprovado no Legislativo bicaquense autoriza convênio com o HSA de Tenente Portela

Município pagará pelos atendimentos de plantão o montante de R$ 66 mil por mês

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.9 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

TST diz que greve nos Correios não é abusiva, mas autoriza desconto
Geral Há 3 horas

Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada
Senado Federal Há 3 horas

É FAKE: senadores não aprovaram prisão de Alexandre de Moraes em "reunião secreta" na madrugada
Esportes Há 4 horas

Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025
Geral Há 4 horas

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,692,75 +0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias