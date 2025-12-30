Enxurradas interrompem trânsito no trevo de acesso a Nova Candelária

O trânsito no trevo de acesso a Nova Candelária, através da rodovia AM 9110/RSC-472, chegou a ser interrompido na tarde desta segunda-feira (29) por conta das enxurradas. Segundo relatos, num intervalo de apenas 30 minutos, choveu mais de 60 milímetros na cidade. Por volta das 17h, a água tomou conta do trevo, impossibilitando a travessia de veículos.

O trânsito foi retomado após a água baixar e feita a limpeza no local. Até o fim da tarde, a Secretaria Municipal de Obras de Nova Candelária não havia recebido chamados para atendimentos no interior. Na localidade de Linha 12, houve o transbordamento de um riacho, interrompendo o trânsito no sentido a Linha Araçá. Outros pontos pelo interior também registraram alagamentos.

Em Humaitá, a Secretaria Municipal de Obras monitora a situação. Há relatos de estragos em estradas principalmente nas localidades de Sanga Freitas, Sanga Almeida e Pescador. O trânsito pela RSC-472, passando por Linha Pescador em direção a Boa Vista do Buricá, chegou a ficar interrompido.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.