Rústica dos 81 anos de Três Passos registra recorde de participantes

A rústica alusiva aos 81 anos de Três Passos, realizada na noite da última sexta-feira (26), entrou para a história como a maior corrida do gênero já promovida na região. O evento alcançou um número recorde de 540 inscritos, reunindo atletas e entusiastas da corrida em uma grande celebração esportiva.

Mesmo com a leve chuva registrada no momento da largada, o clima não desanimou os participantes, que estavam preparados para enfrentar os percursos de 1,5 e 2 quilômetros. A prova transcorreu de forma organizada e segura, proporcionando uma experiência positiva a todos os envolvidos.

A largada ocorreu em frente ao Parque Frei Ivo, e contou com pontos de hidratação, sob a responsabilidade da equipe organizadora, a UCRSM (União dos Corredores de Rua de Santa Maria).

