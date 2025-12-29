Lei inclui Carnatal no calendário turístico oficial do Brasil

A Lei 15.286/25 inclui o Carnatal no calendário turístico oficial do país. O evento acontece todos os anos em Natal (RN) e é considerado um dos maiores carnavais fora de época do Brasil.

A norma teve origem no Projeto de Lei 3034/23, de autoria do ex-deputado e atual prefeito de Natal, Paulinho Freire.

O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no ano passado e pelo Senado, neste mês.

Segundo o Instituto Fecomércio do Rio Grande do Norte, em 2024 o Carnatal movimentou R$ 112 milhões — um crescimento estimado de 51,8% em relação ao ano anterior.