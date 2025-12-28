PL aprovado no Legislativo bicaquense autoriza convênio com o HSA de Tenente Portela

O plenário da Câmara de Vereadores aprovou, por unanimidade, na sessão ordinária de segunda-feira (22/12), o Projeto de Lei nº 089/2025. O texto autoriza o Poder Executivo de Coronel Bicaco a firmar convênio com a Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, de Tenente Portela, para o ano de 2026. A meta é a conjugação de esforços entre os partícipes, objetivando a prestação de serviços médicos hospitalares de urgência e emergência na Unidade de Pronto Atendimento para a população bicaquense – complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O documento prevê o atendimento médico e hospitalar em caráter de urgência e emergência durante as 24 horas do dia para as seguintes especialidades: traumatologia, urologia, cirurgia geral, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, gastroenterologia, pediatria, ginecologia, cardiologia, cirurgia torácica. Demais especialidades disponíveis no corpo clínico do Hospital Santo Antônio (HSA) também estão incluídas no convênio.

O Município pagará pelos atendimentos de plantão o montante de R$ 66 mil por mês. O convênio terá validade entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2026.

