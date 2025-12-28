Segunda, 29 de Dezembro de 2025
Câmara de Vereadores aprova repasse de R$ 220 mil ao hospital de Coronel Bicaco

Matéria foi apreciada na sessão ordinária de segunda-feira (22/12)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
28/12/2025 às 11h33
Câmara de Vereadores aprova repasse de R$ 220 mil ao hospital de Coronel Bicaco
Transferência do recurso financeiro foi autorizada mediante aprovação do Projeto de Lei nº 101/2025 (Foto: Diones Roberto Becker)

Para custear as despesas gerais da Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP), referentes ao mês de dezembro deste ano, o Poder Executivo repassará R$ 220 mil. A transferência do recurso financeiro foi autorizada mediante aprovação do Projeto de Lei nº 101/2025. A matéria foi apreciada na sessão ordinária de segunda-feira (22/12).

O valor de R$ 107.120,00 cobrirá os gastos com folha de pessoal, encargos e manutenção da instituição. Os R$ 112.880,00 restantes serão aplicados no pagamento dos plantões médicos realizados no período de 1º a 30 de dezembro de 2025.

Intervenção administrativa

Em março de 2018, foi publicado o primeiro decreto (nº 042/2018) que colocou a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua sob intervenção administrativa, requisitando bens e serviços. Atualmente, está vigente o decreto nº 07/2025. A medida excepcional visa proteger o direito à saúde e garantir a continuidade das atividades.

 

