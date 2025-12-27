Segunda, 29 de Dezembro de 2025
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Basquete: Maria Aparecida Cardoso Guimarães falece aos 95 anos

Ex-jogadora foi bicampeã sul-americana com a seleção

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/12/2025 às 17h52

O basquete brasileiro perdeu neste sábado (27) a ex-jogadora Maria Aparecida Cardoso Guimarães, a Cida, que ajudou a seleção brasileira a conquistar o Campeonato Sul-Americano nos anos de 1954 e de 1959, informou a Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

“Bicampeã Sul-Americana com a seleção brasileira em 1954 e 1959, Cida ajudou a construir um caminho sólido para as novas gerações que viriam depois, rompendo preconceitos e conquistando espaço e títulos! Cida iniciou a caminhada de uma família basqueteira, e é mãe do nosso querido Cadum Guimarães, Eduardo, Ângela e Márcia, além de irmã de Maria Helena Cardoso. Nossas condolências aos amigos e familiares. Cida é um exemplo de garra, talento e amor ao basquete e à vida”, afirmou a CBB em nota.

A causa do falecimento de Cida, que tinha 95 anos de idade, não foi revelada. A ex-jogadora, que atuava na posição de pivô, também conquistou com a seleção brasileira duas pratas e um bronze em sul-americanos, além de uma prata e um bronze em jogos pan-americanos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 1 dia

Tocantinense: Araguaína vence Tocantinópolis no primeiro jogo da final

Competição apontará último campeão do futebol brasileiro na temporada
Esportes Há 2 dias

Retrospectiva: atletismo e judô são destaques na temporada paralímpica

Primeiro ano do ciclo dos Jogos de 2028 foi recheado de mundiais
Esportes Há 2 dias

Marrocos empata com Mali pela Copa Africana de Nações

Leões do Atlas são os adversários do Brasil na estreia da Copa

 © CBB/Reprodução
Esportes Há 2 dias

Basquete brasileiro perde técnico Cláudio Mortari

Treinador, que brilhou no comando do Sírio, comandou a seleção
Esportes Há 4 dias

Campeã brasileira de ginástica Isabelle Marciniak morre aos 18 anos

Natural de Araucária (PR), atleta foi vítima de câncer

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
0.76 km/h Vento
99% Umidade
100% (21.14mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Terça
23° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
27° 20°
Sexta
29° 20°
Sábado
25° 16°
Últimas notícias
Geral Há 8 horas

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro
Direitos Humanos Há 10 horas

OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
Política Há 10 horas

Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento
Projeção Há 12 horas

Novo salário-mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o DIEESE
Bairro Isabel Há 12 horas

Bombeiros Voluntários capturam serpente na área interna de casa em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 +0,01%
Euro
R$ 6,53 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,490,42 +2,21%
Ibovespa
160,896,64 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6913 (27/12/25)
25
31
38
42
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3573 (27/12/25)
01
02
07
08
10
11
12
14
15
16
17
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2867 (26/12/25)
04
05
11
22
27
28
34
36
38
44
47
48
51
62
65
66
72
87
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2904 (26/12/25)
11
12
15
17
20
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias