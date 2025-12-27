CORSAN executa obras em vias urbanas e põe fim em problema que perdurava por mais de uma década em Coronel Bicaco

Uma equipe da CORSAN/AEGEA realizou a repavimentação de trechos da Avenida Francisco Manoel Diniz e da Rua Alcindo Souza. Os serviços executados colocam fim em buracos e imperfeições no asfalto – problemas que existiam em decorrência de substituições das tubulações da rede de distribuição de água. A situação que muito incomodava os moradores já perdurava por mais de uma década.

Segundo a empresa, foram utilizadas aproximadamente 21 toneladas de massa asfáltica quente – que possui maior durabilidade. As obras terminam com determinados transtornos e melhoram as condições de trafegabilidade nas referidas vias do perímetro urbano. Também foi efetuado um reparo na Rua Delfino Coimbra.

Em setembro, a CORSAN/AEGEA já havia feito repavimentações em partes da Avenida Presidente Vargas e da Rua 14 de Abril. Os trabalhos atenderam à solicitação do Poder Executivo tendo em vista à realização do desfile cívico.

As melhorias no pavimento de trechos da cidade, bem como, o funcionamento do escritório da concessionária no Município uma vez por semana e a extensão da rede de fornecimento de água no bairro Nossa Senhora Aparecida, constituem a minuta do Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 77/2009 – cujo objeto é a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela CORSAN/AEGEA. O documento foi firmado em junho deste ano.

— A gente fica feliz em conseguir atender essa demanda de muitos moradores e acabar com um problema que durava vários anos — disse o prefeito Arleu Valadar Machado. Outras repavimentações serão efetuadas em breve nos pontos indicados no levantamento elaborado pela Administração Municipal.

