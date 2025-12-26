Segunda, 29 de Dezembro de 2025
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Marrocos empata com Mali pela Copa Africana de Nações

Leões do Atlas são os adversários do Brasil na estreia da Copa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/12/2025 às 21h21

O Marrocos empatou pelo placar de 1 a 1 com Mali, na noite desta sexta-feira (26) no estádio príncipe Moulay Abdellah, em Rabat (Marrocos), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Africana de Nações. Os Leões do Atlas são os primeiros adversários do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Após este resultado, o Marrocos perdeu a oportunidade de garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da competição. A equipe comandada pelo técnico Walid Regragui agora lidera o Grupo A com quatro pontos, dois a mais do que o seu próximo adversário, a seleção de Zâmbia.

Na partida desta sexta, os Leões do Atlas abriram o placar com um gol em cobrança de pênalti de Brahim Díaz. Também em cobrança de pênalti, a equipe de Mali igualou o placar com Sinayoko.

Brasil e Marrocos

O Marrocos é o primeiro adversário do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A partida será no dia 13 de junho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília).

Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h. Já o encerramento da primeira fase está marcado para o dia 24 de junho, contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 19h.

