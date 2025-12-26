Segunda, 29 de Dezembro de 2025
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Basquete brasileiro perde técnico Cláudio Mortari

Treinador, que brilhou no comando do Sírio, comandou a seleção

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/12/2025 às 20h03
Basquete brasileiro perde técnico Cláudio Mortari
© CBB/Reprodução

O técnico Cláudio Mortari faleceu na última quarta-feira (25) em São Paulo, informou a família em postagem nas redes sociais. Em seus mais de 40 anos de carreira, o treinador dirigiu inúmeras equipes do país, conquistando muitos títulos de expressão, entre eles o do Campeonato Mundial Interclubes com o Esporte Clube Sírio. Ele comandou a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 1980, disputados em Moscou (Rússia, naquela oportunidade parte da União Soviética).

“Mortari foi um grande ídolo da nossa história. Um técnico de incrível qualidade tática, campeão. Mas, como pessoa, ainda melhor. Um gentleman, um professor. De uma educação e amizade incríveis. O mundo perde demais sem o Cláudio Mortari. O basquete perde um personagem e ídolo e nós perdemos um amigo. Um beijo na família, nos filhos. Vai-se o homem, fica a lenda. Descanse em paz e o risco por tudo que fez por aqui”, declarou o presidente da Confederação Brasileira de Basquete, Marcelo Sousa.

Com vitoriosas trajetórias que resultaram em títulos brasileiros pelo Palmeiras (em 1977) e pelo Rio Claro (em 1995), o treinador, que nasceu em 15 de março de 1948 em São Paulo, foi o comandante da era de ouro do Sírio, liderando a equipe ao título do Campeonato Mundial Interclubes de 1979, com um elenco histórico que contava com Oscar Schmidt, Marcel de Souza e Marquinhos Abdalla. Pelo Sírio, Mortari também conquistou o Campeonato Sul-Americano em três oportunidades e o Campeonato Brasileiro em três edições: 1978, 1979 e 1983.

Ao longo de sua trajetória, Mortari passou por outros clubes tradicionais do país. Entre eles estão Bradesco, Corinthians, Pirelli, Telesp, Mogi das Cruzes, Mackenzie, Flamengo, Campos, Paulistano, São Bernardo e Esporte Clube Pinheiros, pelo qual alcançou um dos títulos mais importantes do basquete continental, a Liga das Américas de 2013.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 1 dia

Tocantinense: Araguaína vence Tocantinópolis no primeiro jogo da final

Competição apontará último campeão do futebol brasileiro na temporada
Esportes Há 1 dia

Basquete: Maria Aparecida Cardoso Guimarães falece aos 95 anos

Ex-jogadora foi bicampeã sul-americana com a seleção
Esportes Há 2 dias

Retrospectiva: atletismo e judô são destaques na temporada paralímpica

Primeiro ano do ciclo dos Jogos de 2028 foi recheado de mundiais
Esportes Há 2 dias

Marrocos empata com Mali pela Copa Africana de Nações

Leões do Atlas são os adversários do Brasil na estreia da Copa
Esportes Há 4 dias

Campeã brasileira de ginástica Isabelle Marciniak morre aos 18 anos

Natural de Araucária (PR), atleta foi vítima de câncer

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
1.22 km/h Vento
98% Umidade
100% (21.14mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Terça
23° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
27° 20°
Sexta
29° 20°
Sábado
25° 16°
Últimas notícias
Geral Há 8 horas

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro
Direitos Humanos Há 10 horas

OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
Política Há 10 horas

Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento
Projeção Há 12 horas

Novo salário-mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o DIEESE
Bairro Isabel Há 12 horas

Bombeiros Voluntários capturam serpente na área interna de casa em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 +0,01%
Euro
R$ 6,53 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,489,96 +2,41%
Ibovespa
160,896,64 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6913 (27/12/25)
25
31
38
42
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3573 (27/12/25)
01
02
07
08
10
11
12
14
15
16
17
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2867 (26/12/25)
04
05
11
22
27
28
34
36
38
44
47
48
51
62
65
66
72
87
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2904 (26/12/25)
11
12
15
17
20
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias