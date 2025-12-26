Segunda, 29 de Dezembro de 2025
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova incentivo à qualificação de pessoas com deficiência no mercado cultural

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
26/12/2025 às 15h28
Comissão aprova incentivo à qualificação de pessoas com deficiência no mercado cultural
kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 16, o Projeto de Lei 4970/24, que estabelece ações para a formação e a qualificação de pessoas com deficiência para o mercado de trabalho cultural.

A proposta, do deputado Murilo Galdino (Republicanos-PB), altera a Lei Aldir Blanc , de fomento à cultura, para garantir que União, estados, Distrito Federal e municípios ofereçam iniciativas que promovam a capacitação.

O objetivo é assegurar que as pessoas com deficiência tenham uma participação efetiva e inclusiva no mercado de trabalho e na indústria cultural, que engloba atividades econômicas ligadas à criação, produção e circulação de bens artísticos.

Os parlamentares acolheram o parecer do relator , deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), pela aprovação do projeto. O relator afirmou que a proposta viabiliza direitos fundamentais já previstos na legislação brasileira.

“A inclusão das pessoas com deficiência na indústria cultural também fortalece a economia criativa, promovendo a diversidade de narrativas, linguagens e produções”, acrescentou.

O relator lembrou ainda que a inclusão pressupõe medidas de acessibilidade arquitetônica, comunicacional e tecnológica, conforme a Lei Brasileira de Inclusão .

Próximos passos
Também já aprovado pela Comissão de Cultura, o projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 dias

Comissão aprova obrigação de agressor pagar tratamento psicológico de vítimas de violência doméstica

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 dias

Câmara dos Deputados contrata Cebraspe como banca examinadora do próximo concurso

Câmara fiscaliza e orienta o trabalho da banca

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 dias

Comissão aprova reserva de vagas para bombeiros civis e brigadistas durante calamidades públicas

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 dias

Comissão aprova ampliação de funções dos oficiais de Justiça

Projeto de lei ainda será analisado pelo Senado

 Câmara dos Deputados
Câmara Há 5 dias

Hugo Motta faz balanço positivo de 2025 e aponta desafios para o ano eleitoral

Presidente da Câmara destacou a aprovação de projetos nas áreas econômica, de segurança pública, educação, saúde e consumidor, entre outras

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
1.22 km/h Vento
98% Umidade
100% (21.14mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Terça
23° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
27° 20°
Sexta
29° 20°
Sábado
25° 16°
Últimas notícias
Geral Há 8 horas

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro
Direitos Humanos Há 10 horas

OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
Política Há 10 horas

Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento
Projeção Há 12 horas

Novo salário-mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o DIEESE
Bairro Isabel Há 12 horas

Bombeiros Voluntários capturam serpente na área interna de casa em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 +0,01%
Euro
R$ 6,53 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,489,96 +2,41%
Ibovespa
160,896,64 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6913 (27/12/25)
25
31
38
42
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3573 (27/12/25)
01
02
07
08
10
11
12
14
15
16
17
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2867 (26/12/25)
04
05
11
22
27
28
34
36
38
44
47
48
51
62
65
66
72
87
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2904 (26/12/25)
11
12
15
17
20
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias