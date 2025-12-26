Chuvas intensas comprometem ponte no interior de Nova Candelária; trânsito é interrompido

A prefeitura de Nova Candelária informa à população que, devido às fortes chuvas registradas nos últimos dias, o pontilhão que liga o acesso de Linha Doze até Linha Araçá sofreu danos estruturais e cedeu, resultando na interrupção total do tráfego no local.

Equipes da Administração Municipal já estiveram no ponto afetado e estão avaliando a extensão dos danos, bem como as medidas emergenciais que serão adotadas para garantir a segurança e a recuperação da estrutura o mais breve possível.

A prefeitura pede atenção aos motoristas que costumam trafegar por essa rota, para que evitem o trecho e busquem o caminho alternativo que passa pela cidade. A sinalização está sendo reforçada e as comunidades da região estão sendo informadas sobre a situação.

